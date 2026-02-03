Det var en provocerande slutsats som Martin Lindvall drar i fråga om de ensidiga domsluten till fastighetsägarnas fördel i hyresnämnden. Om hyresgästerna skulle få mer inflytande över renoveringar riskeras ”energieffektivisering och annan klimatanpassning” att försämras, enligt Lindvall. Skulle då hyresgäster som har inflytande över kommande renovering inte vara ansvarstagande medborgare i fråga om klimat och hållbarhet utan bara tänka på sin hyra? Vad grundar Martin Lindvall detta påstående på? Flera uppmärksammade fall i Stockholms hyresnämnd visar på motsatsen, att det är samfällt hyresgästerna som argumenterar för hållbarhet, klimatsmarta lösningar och återbruk. Fastighetsägarna i dessa fall har helt andra motiv i sin ansökan.

Ändå dömer domstolen till fastighetsägarens fördel.

[ Annons ]

Slutsatsen blir då att fastighetsägarnas motiv för sina krav är ekonomiska medan hyresgästerna hävdar en god och ansvarstagande boendemiljö som del av ett mänskligt och demokratiskt samhällsbygge

Vad är då ett boende i ”världsklass”? Är det installation av handdukstorkar (energislukande), säkerhetsdörrar (i stället för vackert hantverk i original), är det ekparkett i köket (dyrt och svårskött). Eller ”nya” kök i boardlamell som slits ner på sex, sju år? Eller är det en anpassning till de boendes önskemål om att behålla fast, fungerande träinredning, energismarta lösningar, ett fint och kunnigt underhåll på det att husen skall stå pall i 100 år till? Som i Bologna eller vissa tyska kommuner som tröttnat på exploatering.

Slutsatsen blir att fastighetsägarnas motiv för sina krav är ekonomiska medan hyresgästerna hävdar en god och ansvarstagande boendemiljö som del av ett mänskligt och demokratiskt samhällsbygge. En tydlig målkonflikt med en växande djup spricka mellan legitima intressen. Hur överbryggar vi den?

Att en domstol oavkortat går på fastighetsägarnas önskemål är naturligtvis allvarligt. Som medborgare tappar jag tilltron till rättsväsendet. Allvarligt är också Martin Lindvalls människosyn att hyresgäster inte skulle vara ansvarstagande och uppdaterade medborgare.

Det finns goda fastighetsägare, det har Martin Lindvall rätt i. De som tar ett samhällsansvar genom sitt ägande, som samarbetar och har djup kunskap om sina fastigheter. Vars främsta mål inte är vinst. Helgade vare deras namn!

Astrid Ohlsén, tv-producent

SVAR

Martin Lindvall, samhällspolitisk chef på Fastighetsägarna:

Jag tror naturligtvis inte att hyresgäster känner ett mindre engagemang för ett hotat klimat än andra, men erfarenheten är att i målkonflikten mellan en klimatinvestering och en hyreshöjning som finansierar denna drar den senare ofta det kortare strået.

Vad som utgör en boendestandard som tillhör världens främsta är inte definierat, men bland dem som söker en ny bostad är det inte ovanligt att man värdesätter en uppdaterad eller modern standard. Ombyggnation är som regel en långsiktig investering och det är då nödvändigt att även utgå från vad kommande hyresgäster letar efter.

Här och i andra sammanhang gör en ansvarsfull hyresvärd ett ekonomiskt övervägande

Här och i andra sammanhang gör en ansvarsfull hyresvärd ett ekonomiskt övervägande. Det handlar om hållbarhet, ekonomisk hållbarhet. Utan denna är det svårt att erbjuda den standard som efterfrågas, oavsett om den är modern eller ej.