Oppositionsborgarrådet Dennis Wedin (M) har vid ett flertal tillfällen rykt ut till försvar för möjligheten att parkera sin bil i huvudstaden. Som när det varit aktuellt med höjningar av parkeringsavgifterna, och när det rödgröna styret i Stockholms stad beslutade att avskaffa boendeparkering vid nybyggda bostäder. Från den 1 april 2026 ska 25 procent moms på parkeringsplatser tas ut. Det har Skatteverket nyligen beslutat i ett nytt ställningstagande, motivet är att Skatteverket tolkar om bindande rättspraxis från EU-domstolen. Ett besked Dennis Wedin nu reagerar kraftigt på.

– Det är anmärkningsvärt och bör sättas i relation till de avgiftshöjningar som redan bifallits av det rödgröna styret i Stockholm. Vi har sett chockhöjning efter chockhöjning av parkeringsavgifter, och nu kommer detta som en käftsmäll. Det kommer att handla om väldigt mycket pengar för alla de som drabbas.

Det får stora konsekvenser för många som behöver kunna få ihop sitt vardagspussel

Dennis Wedin menar att beslutet om moms på parkering förstärker det faktum att det blir allt svårare att som stockholmare ha bil.

– Många har ju gjort en kalkyl över vilka kostnader man behöver ta höjd för att kunna äga bil i Stockholm. Med den kortsiktighet ständiga avgiftshöjningar innebär, får det stora konsekvenser för många som behöver kunna få ihop sitt vardagspussel.

Dessutom, menar Dennis Wedin, kommer det att innebära åtskilligt administrativt krångel för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. På det kommer förmodade juridiska processer. Oppositionsborgarrådet pekar exempelvis på hur Skatteverket 2022 beslutade att samfällighetsföreningar skulle ta ut moms på sina avgifter till medlemmarna. Något som myndigheten dock fick backa på efter prövning i Högsta förvaltningsdomstolen 2024. Dock efter åtskilligt krångel hos många föreningar.

– Sannolikt står vi nu inför liknande rättsliga processer. Något som också i sig skapar osäkerhet för många.

Det är ju dock bindande rättspraxis från EU-domstolen som Skatteverket tagit ställning till. Är det då egentligen något att ha åsikter om?

– Visst är det riktigt att en myndighet ska tolka lagen. Men givet att detta har en så stor påverkan långsiktigt på många människors vardag i ett borde det först hanteras politiskt. Och det är som sagt viktigt att det nu prövas i domstol, säger Dennis Wedin.

Han anser att det inte är rimligt, när som nu, en enskild myndighet plötsligt skapar helt nya spelregler och i förlängningen flyttar över beslut om beskattning från politik till myndigheter.

– Det är inte en önskvärd utveckling. Det är fullt rimligt att Skatteverket kommer med sina tolkningar. Men ur en demokratisk och rättssäker synpunkt är det av största vikt att rikspolitiken agerar. Något som jag hoppas att någon i riksdag och regering nu gör.