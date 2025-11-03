Det var för snart fem år sedan som det nya området Södra Änggården i Göteborg började ta form. Då ett klassiskt industriområde, numera ett begynnande bostadsområde med inflytt våren 2026.

Det var också denna omstöpning som fick det Göteborgsbaserade fastighetsbolaget Platzer att, tillsammans med övriga fastighetsutvecklare i området, våga testa något nytt. Under tre års tid fungerade en av bolagets större industrilokaler i området tillfälligt som kulturscenen Vulkano – en hyresfri yta för evenemang, utställningar och ateljé för konstnärer.

Vulkano, en plats för kutltur, i Södra Änggården i Göteborg. Foto: Philip Liljenberg

– Vi drog i gång Vulkano just med ambitionen att det skulle dra besökare och uppmärksamhet till området innan det ens hade börjat utvecklas till ett bostadsområde. Egentligen innan det fanns en stadsdel att uppleva, säger Helena Larsson, marknadsansvarig på Platzer.

Att upplåta lokaler gratis är inte helt riskfritt för fastighetsägare. Men för Platzer är det en strategisk investering och en kommersiell satsning, menar Helena Larsson.

– Det är svårt att säga exakt i kronor och ören, men att vi kan räkna hem det råder ingen tvekan om. I Södra Änggårdens fall började det pratas om området mycket tidigare än vad det annars hade gjort. I marknadsföringssyfte är det ett effektivt verktyg.

Sedan dess är det en väletablerad strategi när Platzer utvecklar nya eller befintliga områden.

– Just nu gör vi exempelvis stora insatser i Gamlestaden i Göteborg. Här har vi själva ett stort bestånd, där vi också har gått samman med andra stadsutvecklare i området. Tillsammans har vi bland annat upplåtit subventionerade lokaler för utställningar och andra publika evenemang, säger Åsa Lindell, hållbarhetsansvarig på Platzer.

Vulkano gav konstnärer utrymme att skapa och ställa ut. Foto: Philip Liljenberg

Huruvida andra fastighetsägare borde låta sig inspireras av Platzers satsningar på kulturverksamhet vill Åsa Lindell och Helena Larsson låta vara osagt. Däremot konstaterar de att det inte är en slump att bolaget valt den vägen.

– Det kan på pappret låta långt ifrån vår kärnverksamhet – kontors- och logistiklokaler. Men tvärtom är det en fullt naturlig del av vår vision att göra Göteborg till Europas bästa stad att arbeta i, säger Helena Larsson.

En bra stad att arbeta handlar om så mycket mer än bara arbetsplatsen, menar hon.



– Kulturen, grönområden, restauranger, bostäder – livet som sker mellan husen, helt enkelt. Och då är inte minst kulturen en viktig nyckel för att levandegöra områdena, men också för att se till att de är vackra att vistas i.