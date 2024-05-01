Lars Wild-Nordlund är nu utsedd till ny vd på Fastighetsägarna Syd. Han efterträder Susanne Rikardsson som efter 12 år i rollen valt att gå i pension.

– Det känns både roligt och meningsfullt att få leda Fastighetsägarna Syd framåt. Fastighetsföretagare bidrar varje dag till att utveckla platser där människor bor och arbetar. Jag ser fram emot att tillsammans med medlemmarna och medarbetarna fortsätta stärka branschens roll i samhällsutvecklingen, trygghets- och tillväxtfrågor och skapa ännu större medlemsnytta, säger Lars Wild-Nordlund.

Närmast kommer han från rollen som Chef för Norden och Nordamerika på Ingka Centres. Han har tidigare arbetat med Ikeas köpcentrumverksamhet i Kina och på BoKlok med konceptutveckling i flera europeiska länder.

– Vi sökte en vd med stark ledarskapsförmåga och med förståelse för hur fastighetsbranschen fungerar. Intresset för tjänsten har varit stort. Med Lars Wild-Nordlunds erfarenhet får vi en trygg och drivande ledare som kan fortsätta utvecklingen av verksamheten, stärka medlemsnyttan och driva påverkan i frågor som är viktiga för både branschen och samhället, säger Mats Andersson, ordförande för Fastighetsägarna Syd.

Lars Wild-Nordlund tillträder rollen som vd den 15 augusti.