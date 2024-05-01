Vi som arbetar med bostadsfrågor i Sverige tenderar att fastna i det som inte fungerar. Bostadsbrist, långa planprocesser och ett system som gynnar de som är på insidan. Ofta blickar vi dessutom utåt, mot Wien eller Finland, i jakt på bättre lösningar. Det är inte fel, men ibland kan det vara nyttigt att vända på perspektivet och fråga sig vad som faktiskt fungerar i Sverige.

Jag blev nyligen intervjuad av en tysk forskargrupp som studerar framgångsrika lösningar för prisvärda bostäder (affordable housing) runt om i Europa. Samtalet blev betydligt mer komplicerat än förväntat. Inte för att frågorna var dåliga, utan för att den svenska bostadsmarknaden helt enkelt inte passar in i deras analytiska mall.

[ Annons ]

Förvåningen fortsatte när samtalet gled över till politiken

I andra europeiska länder finns en tydligt definierad sektor för prisvärda bostäder, ofta med statliga subventioner, särskilda regelverk och tydliga målgrupper. I Sverige finns i stället en så kallad enhetlig bostadsmarknad. Här finns ingen formell uppdelning mellan olika priskategorier av bostäder. Det är en grundläggande skillnad och en som visade sig svår att förklara på bara några minuter.

Forskarna utgick från att frånvaron av statliga stöd till prisvärda bostäder, bortsett från bostadsbidrag, måste innebära marknadshyror. När svaret blev att så inte är fallet, utan att hyrorna i stället är förhandlade, följde fler frågor. Varför är nya hyresrätter så mycket dyrare än äldre, och vad händer egentligen med mellanskillnaden? Det är fullt rimliga frågor, men inte helt enkla att besvara utan att snabbt hamna i en längre utläggning om bruksvärdessystemet, investeringsförutsättningar och inlåsningseffekter.

[ Annons ]

Förvåningen fortsatte när samtalet gled över till politiken. Varför dominerar inte bostadsfrågorna den politiska debatten inför valet? Och varför driver inte partier på vänstersidan hårdare krav på fler prisvärda bostäder? Även här blev det tydligt att den svenska kontexten skiljer sig. När stora delar av väljarkåren faktiskt bor relativt bra blir reformtrycket svagare, även om problemen för vissa är mycket stora.

Finns det då något i den svenska bostadsmodellen som andra europeiska länder faktiskt skulle kunna vara intresserade av att kopiera? Här blir jag själv tveksam

Här behövs en nyansering. Trots alla välkända brister fungerar den svenska bostadsmarknaden för många hushåll förhållandevis väl. Jämförelser med övriga länder i Eurostat visar en genomsnittlig trångboddhet och bostadsstorlek och få problem med att hålla hemmet tillräckligt varmt. Samtidigt sticker Sverige ut negativt när det gäller höga boendekostnader i relation till disponibel inkomst, särskilt i städer, samt en låg nivå av bostadsinvesteringar som andel av BNP.

Finns det då något i den svenska bostadsmodellen som andra europeiska länder faktiskt skulle kunna vara intresserade av att kopiera? Här blir jag själv tveksam. Ett möjligt svar är planeringssystemet. Det är långsamt och komplext men har styrkan att väga olika intressen mot varandra, vilket möjliggör genomförandet av komplexa projekt med större legitimitet och lokal acceptans.

Slutsatsen från samtalet är att svensk bostadspolitik behöver fortsätta utvecklas och inspireras av erfarenheter från andra länder. Samtidigt är det viktigt att inte lura sig själv att tro att ett helt annat system enkelt kan importeras och fungera här. Den svenska bostadsmarknaden är speciell, på gott och ont. Kanske är det just i den spänningen som nästa steg i politikutvecklingen behöver ta form.