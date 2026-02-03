Regeringen har beslutat att ta systemet med certifierade byggprojekteringsföretag vidare och inför det nya begreppet byggbedömare. Det i en lagrådsremiss.

Tanken är att kunna anlita en byggbedömare som följer hela projektet från start till mål.

[ Annons ]

– Det ger en sammanhållen, effektiv, förutsägbar process. Det minskar mängden byråkrati och dubbla kontroller, sa bostadsminister Andreas Carlson (KD) vid tisdagens pressträff.

Utöver en förenklad process menade Andreas Carlson att det innebär färre ändringar på grund av olika kommuners tolkningar av regelverket.

– Om det prövats av en byggbedömare att en viss sorts byggnad uppfyller de tekniska egenskapskraven i en kommun ska det kunna användas i andra kommuner, utan att varje enskild kommun måste pröva det på nytt. Det gör att byggbolagen kan arbeta mer med standardiserade processer, sa Andreas Carlson.

Systemet med certifierade byggprojekteringsföretag infördes redan 2022 av den föregående regeringen. Reformen uteblev dock eftersom inga företag ackrediterats som certifieringsföretag. Regeringen ser därför den nu aktuella lagrådsremissen som en vidareutveckling och omstart.

Anna Broman, näringspolitisk expert på Byggföretagen, hoppas det ska flyga denna gång.

– Det här är en stor förbättring av en reform som aldrig fick något genomslag. När man använder en byggbedömare prövas och bedöms inte de ingående tekniska egenskapskraven av nämnden, vilket ger större förutsebarhet och möjlighet till produktivitetsökningar. Det här kan bli ett steg för att minska risken för kommunala särkrav som motverkar ett mer effektivt byggande. Systemet bör dock utvärderas efter några år, för att se om fler åtgärder är nödvändiga, säger Anna Broman.