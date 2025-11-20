AI är på väg att bli en självklar del av många branscher – och nu börjar tekniken också hitta sin plats inom fastighetsförvaltning. Ett nytt AI-verktyg ska nu underlätta för fastighetsbolag att analysera och kategorisera stora mängder återkoppling från hyresgäster. Bakom satsningen står analysföretaget AktivBo, vars hyresgästundersökningar används av cirka 350 fastighets- och förvaltningsbolag i Sverige.

– När man får in hundratals fritextsvar är det svårt att få en överblick. Det här verktyget kategoriserar automatiskt hyresgästernas kommentarer och kopplar dem till rätt område, säger Martin Talme, affärschef på AktivBo.

Han påpekar att omkring 70 procent av hyresgästerna lämnar minst en kommentar i den här typen av undersökningar, vilket ofta varit en utmaning för fastighetsbolagen att hantera och agera på.

– Handlar det om information vid inflytt, förväntningar före inflytt, bristande information från fastighetsägaren, eller problem vid nyckelutlämning och kontraktskrivning? AI:n kategoriserar informationen, samt presenterar de textsvar som går att agera på och koppla konkreta åtgärdsförslag till, säger Martin Talme.



Många experimenterar ju just nu med AI och tillförlitligheten ifrågasätts ofta – kan man verkligen lita på resultaten som denna modell ger?

– Det är självklart en utmaning med AI generellt. Men vi har tränat våra AI-modeller på över 20 miljoner svar från hyresgäster, och specifikt inom frågor som rör fastighetsbranschen.

Den här typen av AI-teknik som AktivBos verktyg bygger på används redan i viss utsträckning i den dagliga förvaltningen, men ännu inte på bred front, menar Martin Talme. Samtidigt ser han stor potential.

– Det är redan möjligt att använda tekniken för att analysera felanmälningar och prioritera åtgärder. Men jag tror definitivt att vi kommer se mer av detta framöver – inte minst för att få en djupare förståelse mer än att det handlar om en droppande kran eller ett trasigt skalskydd på en dörr. Många testar sig just nu fram, och vi har nog flera innovativa lösningar att vänta inom det här området.