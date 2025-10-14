Den 26 november startar kursen Återbruk i praktiken – för en hållbar utveckling, som arrangeras av Fastighetsägarna. Kursen leds av Pelle Holst, grundare av Återbygget, ett företag som arbetar med att skapa cirkulära flöden inom byggindustrin. Han menar att tiden är mer än mogen för att börja flytta det hållbara fokuset från teori till praktik.

– Alla vet varför vi bör arbeta med hållbarhet och återbruk. Utmaningen ligger i att få det att faktiskt hända, säger han.

Precis som att människor som förstår hoten från klimatförändringar kan ha svårt att översätta dem till sin egen livsstil, menar han att byggbranschen har kämpat med att omsätta stora hållbarhetsmål till faktiska rutiner och processer.

Syftet med kursen är därför att konkretisera frågan och ge deltagarna verktyg som gör att de kan agera direkt i sina projekt, och samtidigt tjäna pengar. Den riktar sig till alla som fattar beslut inom byggprojekt, från strategiska ledare till hantverkare.

Kursen bygger på tre delar: insikt, förmåga och genomförande. Deltagare ska lära sig förstå återbrukets roll i hållbar fastighetsutveckling, identifiera värdet i befintligt material och omsätta kunskapen i praktiska case. Målet, menar Pelle Holst, är att visa att det inte behöver vara så svårt.

– Att arbeta med återbruk är ju det mest effektiva sättet att göra verkstad av hållbarhetsarbetet. Möjligheterna är enorma, inte minst ekonomiskt sett. Ett cirkulärt system skapar både resiliens och lönsamhet, säger han.

Det linjära systemet, som har byggts upp sedan 1960-talet, beskrivs som extremt effektivt när det kommer till att skapa ekonomiska värden. Samtidigt är det bräckligt och känsligt för globala kriser. När ett containerfartyg som fastnade i Suezkanalen slog ut stora delar av världshandeln, visades systemets sårbarhet tydligt.

Pelle Holst betonar att denna bräcklighet gör resiliens till en nödvändig affärsstrategi. Han förklarar att när byggmaterial återanvänds minskar sårbarheten mot leverantörsstörningar, samtidigt som företag kan spara stora summor pengar genom att återta och återanvända komponenter i ROT-projekt och ombyggnationer.

– Det finns dollartecken överallt. Fastighetsförvaltningar har sparat miljontals kronor genom små investeringar, som att inte slänga fungerande ugnar och spisar. Uppdraget är att göra det hållbara mer lönsamt än det linjära, säger Pelle Holst.

Många brinner för frågorna men tar för stora tuggor och bränner ut sig

Men omställningen till en cirkulär ekonomi är inte helt utan utmaningar. En risk, enligt Pelle Holst, är att individer och organisationer försöker göra för mycket på en gång.

– Många brinner för frågorna men tar för stora tuggor och bränner ut sig. Det gäller att ta lagom stora steg, sätta mål som ligger precis utanför komfortzonen och bygga vidare därifrån, säger han.

Han förklarar att man bör börja med en eller två produktgrupper eller kategorier i ett projekt och sedan ta det vidare därifrån. Det viktiga är att arbeta på ett sätt som är hållbart för alla inblandade.

Den absolut största risken i omställningen handlar dock om att inte agera alls.

– Företag som inte börjar bygga upp kompetens och processer för återbruk riskerar att bli omsprungna, både affärsmässigt och i takt med nya regelverk, säger Pelle Holst.

För Pelle Holst handlar det om framtidens byggbransch. Han menar att återbruk inte bara är ett miljöinitiativ, utan en affärsstrategi för en mer robust och lönsam sektor.

– Det handlar helt enkelt om att skapa en byggsektor som både står stadigt och går med vinst på ett sätt som planeten också tjänar på, säger han.