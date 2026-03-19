Ett staket från Migrationsverket. Grön kopparplåt från Stadsmuseet. Ett nedmonterat undertak från en skola.

Det är några av byggdelarna i den nya anläggningen i Högsbo, där återbruk står i centrum. Stora mängder material har samlats in från aktörer i bland annat Herrljunga, Falkenberg och Göteborg.

– Vårt mål är att halvera klimatutsläppet jämfört med en traditionell nybyggnation och nu är siffran på 49,7 procent. Det hade aldrig gått utan den hjälp som vi fått från alla som har bidragit med byggmaterial, säger Christian Motter, projektledare på det kommunala fastighetsbolaget Higab.

När parken öppnar nästa år blir den tre gånger större än dagens återvinningscentral i området. Men redan i dag finns en återbruksbutik, verkstad och café på plats. Här får tegel, träspill, plåt och kakel nytt liv – och Stadsmuseets gamla koppartak blir en fondvägg.





Byggnaden som rymmer återbruksbutiken och verkstaden består inte bara av återbrukat tegel, även den röda träpanelen är spillpartier. Foto: Higab

Samtidigt kvarstår en stor utmaning: de material som påverkar klimatet mest.

Stål och betong står för en betydande del av utsläppen i byggprojekt, och är svåra att ersätta. I Högsbo har man därför försökt minimera påverkan genom att använda begagnat stål eller material framställt av återvunnet skrot med fossilfri energi.

– Nu har vi gjort allt vi har kunnat med stål och betong. Och det är de materialen som gör den största skillnaden. Därför måste vi jobba ännu hårdare med andra material för att få ner siffrorna, säger Christian Motter.