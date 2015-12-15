I september 2024 tog Fastighetsägarna ett grepp om debatten kring hyresrätten. I en kampanj lyfte de fram sex vanliga myter om boendeformen, och bemötte dem med fakta. Målet med kampanjen var att nå politiker för att utmana de missuppfattningar som finns om hyresrätten.

Nu lanserar Fastighetsägarna kampanjens andra del Hyresrätt – så rätt, som kommer synas i sociala medier och består av ett antal anledningar till att hyresrätten i deras mening är helt rätt. Exempel på anledningar som presenteras i kampanjen är den höga flexibiliteten, den ekonomiska förutsägbarheten och att service ofta ingår.

Till skillnad från den politiska inriktningen som togs under kampanjens första del, riktar sig del två främst mot unga vuxna.

– Vi vill visa hur hyresrätten passar i många livsfaser. Ofta ses hyresrätt som ett tillfälligt boende, med kampanjen vill vi ändra på det genom att visa att hyresrätten är ett smart, flexibelt och tryggt sätt att bo på som passar när man flyttar hemifrån, som barnfamilj, som äldre, eller mitt i livet, säger Niklas Stavegård, kommunikationschef på Fastighetsägarna Sverige.

Förutom att lyfta flera anledningar till att hyresrätt är rätt inkluderar kampanjen även quiz som låter deltagare få reda på om de är ”team hyresrätt” eller ”team äganderätt”. Men syftet är inte att ställa de två boendeformerna mot varandra, det enligt Niklas Stavegård.

– Vi vill på ett lättsamt sätt visa vad som ingår i en hyresrätt. Om man inte är intresserad av att själv ta hand om sitt boende är hyresrätten ett enklare val som ger mer tid över till annat, vilket kan vara särskilt relevant för unga som kanske inte vill behöva fixa med till exempel en läckande kran, säger han.

Han menar att hyresrätten borde vara en självklar del av samtalet om boende, särskilt med tanke på dagens konsumtionsmönster.

– Idag kan man hyra allt från verktyg till bilar med några simpla knapptryck. Egentligen tycker jag att det är konstigt att vi inte pratar mer om att hyra sitt boende när vi hyr så mycket annat, säger han.

Niklas Stavegård hoppas att kampanjen underlättar för unga vuxna att inse att hyresrätten är ett attraktivt boendeval.

– Både hyresgäster och branschen ska känna att det finns en efterfrågan på fler attraktiva boenden där människor trivs, vilket i sin tur kan leda till investeringar och att hyresrätten utvecklas och blir ännu mer attraktiv. Det behövs fler bostäder, särskilt i storstäderna, säger Niklas Stavegård.