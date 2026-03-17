Den nya lagen om avgift för områdessamverkan pekas nu av regeringen ut som en möjlighet att gemensamt finansiera och genomföra åtgärder som stärker en plats estetiska kvaliteter och trygghet. Det i en skrivelse till riksdagen.

I Attraktiva platser – bredare genomslag för politiken för arkitektur, form och design slår regeringen fast en ny inriktning för arbetet mot det nationella målet för arkitektur, form och design. Där är det tydligt att regeringen vill inkludera och påverka även privata aktörer och bolag.

– Människor behöver vackra, trygga och levande livsmiljöer med en tydlig identitet. Jag är därför glad att kunna presentera en ny inriktning för arbetet mot det nationella målet för arkitektur, form och design. Politiken för gestaltad livsmiljö har nu några år på nacken och behöver få starkare genomslagskraft. Det här kan inte enkom vara en fråga för offentliga aktörer och experter, säger kulturminister Parisa Liljestrand.

Något som konstateras i skrivelsen är att ett brett genomslag inte kan ske förrän näringslivet involveras i högre grad. En av de centrala delarna i inriktningen är att främja ett delat ansvar mellan det offentliga, näringslivet och civilsamhället, där även privata bolag förväntas delta mer aktivt i gestaltningen av gemensamma livsmiljöer.