Fusk, skattebrott och exploatering av människor är fortfarande vardag på många byggarbetsplatser i Sverige, vilket riskerar att försämra kvaliteten på det som byggs och kan resultera i att seriösa byggföretag tvingas lägga ned.

– Problemet med fusk och oegentligheter på byggarbetsplatser är oacceptabelt stort. Det finns inget alternativ till att det måste bort, säger Rikard Silverfur, chef för utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna Sverige.

Därför lanserar Fastighetsägarna, Sveriges Allmännytta och Byggherrarna nu en ny vägledning med arbetssätt mot fusk och kriminalitet, för brottsfria byggen.

Vägledningen innehåller 20 färdiga avtalstexter som kan användas direkt i upphandlingar och entreprenadavtal, det ska vara ett konkret stöd för byggherrar som vill ta ansvar och motverka kriminalitet i byggandet.

– Den här vägledningen kompletterar andra vägledningar genom att den bland annat innehåller direkt användbara AMA-koder. Det är praktiskt och mycket efterfrågat, säger Rikard Silverfur.

Han menar att det är en styrka att Sveriges Allmännytta, Byggherrarna och Fastighetsägarna ger ut vägledningen gemensamt.

– Det blir alltid större effekt när vi gör saker tillsammans.

Danielle Zachrisson, näringspolitisk expert på Byggherrarna, lyfter också behovet av fler samverkande aktörer.

– Vi som byggherrar och beställare vill inte att våra investeringar ska gynna kriminella och systemhotande element. Men vi kommer inte ensamt klara av att komma åt fusket, myndigheterna måste också växla upp sitt arbete och entreprenörerna ta ansvar för vilka de anlitar. Vi måste kraftsamla från alla håll, säger hon.

Den nya vägledningen bygger vidare på en tidigare version som Sveriges Allmännytta tog fram år 2021. Nytt är att den nu även omfattar arbetsrättsliga villkor, digitala verktyg och belyser både offentliga och privata byggherrars olika situationer.

– Fusk och kriminalitet försämrar kraftigt kvaliteten på våra byggen och utsätter människor för stora risker. Om alla byggherrar förändrar sitt arbetssätt, ställer grundläggande krav och följer upp kan vi tillsammans sätta en ny standard och tydligt säga att vi inte accepterar fusk och oegentligheter på våra byggen, säger Sofia Hansdotter, fastighetsutvecklingsexpert på Sveriges Allmännytta.

Vägledning vänder sig till alla som planerar att bygga nytt, renovera eller bygga om, oavsett projektets storlek. Den är relevant för såväl allmännyttiga bostadsföretag som privata fastighetsägare.

– Det finns något för alla att använda. Från den lilla byggherren till den stora, från det lilla projektet till det stora. Förekomsten av fusk och oegentligheter finns idag i princip i alla typer av projekt, säger Rikard Silverfur.

Det arbetssätt som beskrivs i vägledningen vilar på fem principer: