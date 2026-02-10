I den nya rapporten Boendeförsäkring mot naturskador i ett förändrat klimat som släpptes av Finansinspektionen igår den 9 februari konstateras det att klimatförändringarna kan innebära högre kostnader för att försäkra bostäder, särskilt i områden med större risk för översvämningar, ras eller skred.

Men försäkringsfrågorna är inte enbart kopplade till geografisk placering utan även byggmaterial, vilket kan komplicera processen. Byggbranschen satsar på att öka byggandet i trä för att minska klimatutsläppen, men försäkringsbolagen har länge varit tveksamma till träbyggnader på grund av risken för bränder och vattenskador. Fastighetstidningen har sedan tidigare en artikelserie om just flerbostadshus i trä, och försäkringsbolagens farhågor.

För att möta marknadens behov har GarBo, en leverantör av byggrelaterade försäkringar, nu introducerat en fastighetsförsäkring som gör det möjligt att försäkra flerbostadshus byggda i trä, inklusive modulbyggda hus, som tidigare haft svårt att få tillräckligt skydd.

Byggbranschens omställning mot mer hållbara materialval går hand i hand med de mål och ambitioner som både regering och samhälle efterfrågar. Samtidigt uppstår nya utmaningar kring finansiell trygghet och riskhantering, där försäkringar spelar en avgörande roll. I praktiken innebär detta att möjligheten att försäkra ett projekt ofta är en avgörande förutsättning för att det ska kunna genomföras.

– Vi ser hur politiska mål och skärpta hållbarhetskrav driver på utvecklingen mot ett ökat byggande i trä. Samtidigt har vi tydligt sett ett behov i marknaden av försäkringslösningar som faktiskt möjliggör den här omställningen, för utan försäkring stannar projekten. Därför har vi nu tagit fram en lösning som gör det möjligt att bygga tryggt i trä, säger Thomas Frost, vd på GarBo.

Christian Eisenzimmer, chef Underwriting & Produkt på GarBo menar att den nya försäkringslösningen har anpassats för träbyggnader genom att följa utvecklingen inom byggbranschen, och att GarBo har tagit fram premier för att hålla över tid.

– Vi har följt utvecklingen och sett till hur det byggs idag, och vi anser att vi tar ut en premie som håller över tiden sett till riskbilden. Den initiala feedbacken vi fått från marknaden är att vår prissättning håller konkurrensmässigt, säger Christian Eisenzimmer.

Han förklarar att premien sätts utifrån en rad satta parametrar, men pekar även på att extra riskreducerande åtgärder är något som kan ge en bättre premie i de fall där de anses ge en tydlig effekt.

Vad skulle ni säga är de största skillnaderna i riskbedömningen för fastigheter i trä jämfört med traditionella byggnader i betong och tegel?

– Givet att vi primärt kommer inrikta oss på nyproducerade fastigheter så är det framförallt bedömningen av konstruktionsmetod och uppfyllnad av rådande krav som är en skillnad gentemot hur man riskbedömer ett traditionellt och blandat fastighetsbestånd, säger Christian Eisenzimmer.