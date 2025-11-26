2G och 3G-näten har släckts ner succesivt sedan 2023, men från och med måndag 1 december går solen ner för gott. Då stänger de största operatörerna Tele2, Telenor och Tre ner båda sina nät, medan Telia har sagt att man behåller 2G till slutet av 2027.

Det innebär att många äldre mobiltelefoner, trygghetslarm, hisslarm, kortterminaler och andra IoT-enheter som bygger helt eller delvis på 3G riskerar att tappa uppkoppling, att fungera sämre eller att sluta fungera helt om de saknar stöd för 4G/5G.

Hos fastighetsbolag påverkas exempelvis hisslarm och trådlösa kameror som är uppkopplade. Då kan man behöva byta ut både hårdvaran och sim-kortet. Därför var Fastighetsägarna tidigt ute med tips och råd kring vad man måste göra som fastighetsägare.

Och när Fastighetstidningen i våras gjorde en rundringning till hisservicefirmor visade det sig att de agerat tidigt för att kunderna inte ska drabbas.

– Totalt sett så har det funnits många hissar som haft nödtelefoner med 2G/3G uppkoppling. Men vi var tidigt ute och har jobbat och informerat våra kunder under det senaste året. Det var viktigt att börja tidigt och inte göra allt på en gång så att det inte skulle bli kaos och svårigheter att få tag i material, sade till exempel Marcus Holm, vd Hissen AB.