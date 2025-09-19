Varje år under vecka 39 genomförs Beredskapsveckan, en temavecka som leds av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Syftet är att sprida kunskap om beredskap till privatpersoner, och veckan arrangeras i samverkan med en rad olika aktörer. Temat för 2025 är Du är en del av Sveriges totalförsvar.

En genomgång av årets anmälda deltagare visar att få aktörer i fastighetsbranschen hittills anmält sig till veckan. Det är dock inget som bekymrar Emelie Ruud, projektledare för Beredskapsveckan på MSB.

– Kollar man på siffrorna från tidigare år kommer det trilla in fler aktörer från fastighetsbranschen. Det är inte alla som anmäler sig omedelbart, och anmälningar kan komma in ganska sent, säger hon.

Emelie Ruud menar att det finns flera goda skäl för fastighetsägare att ta en mer aktiv roll i veckan, både ur ett samhällsperspektiv och med tanke på ansvaret gentemot hyresgästerna. Hon hoppas på fler anmälningar från fastighetsägare till nästa års Beredskapsvecka

– Fastighetsägare ansvarar ju för så många människors hem. Deras engagemang kan göra stor skillnad, både genom att sprida information och skapa praktiska möjligheter för gemensam beredskap, säger hon.

Genom att erbjuda gemensamma förråd, uppmuntra grannar att samarbeta eller använda befintliga informationskanaler så som anslagstavlor i trapphus, menar hon att fastighetsägare kan bidra till att öka tryggheten och kunskapen bland sina hyresgäster. Att visa upp skyddsrum eller informera om reservlösningar vid kris är andra sätt att synliggöra sitt ansvar.

– Det behöver inte vara stort eller dyrt, även små insatser gör skillnad. Att delta under veckan är bättre än att inte göra något alls, säger Emelie Ruud.

En av aktörerna som valt att engagera sig i årets Beredskapsvecka är Sollentunahem. De kommer bland annat att visa upp ett av sina skyddsrum och informera om hur det fungerar, samt vilket ansvar både hyresgäster och hyresvärd har vid höjd beredskap eller krig.

– Vi arbetar målmedvetet för att vara så förberedda som möjligt i osäkra tider. Vi har ett mycket viktigt ansvar som en samhällsbärande aktör, där vi strävar efter att upprätthålla trygga och säkra boendemiljöer i Sollentuna, säger Carolina Lejon, vd på Sollentunahem i ett pressmeddelande.

Även Huge Bostäder uppmärksammar veckan genom att öppna upp två iordningställda skyddsrum.