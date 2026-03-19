Genom ett samarbete mellan det kommunala bostadsbolaget Mimer och Trainstation får invånare i Skultuna tillgång till teknik, stöttning och lärande som ska stärka både området och ge fler möjligheter till arbete och studier.

Trainstation drivs av Skultuna kommundel och huserar i Mimers lokaler som en del av Drömfabriken. I den kreativa verkstaden finns digitala verktyg som poddstudio, fotohörna, 3D-skrivare, laserskärare och en bilsimulator.

– Vårt stöd till Trainstation är en naturlig del av vårt uppdrag. Här skapas både digitalt innanförskap och gemenskap. När människor från olika generationer och bakgrunder möts stärks inte bara den tekniska kunskapen, utan också Skultuna som område, säger Catherina Fored, vd för Mimer.

Målet är att sänka trösklarna in i den digitala världen och rusta fler invånare med verktyg som efterfrågas på arbetsmarknaden.

– Här möts generationer och lär av varandra. Vi ser bland annat unga som skapar egna julklappar till sina föräldrar. Genom att lyckas, ibland med lite stöd av oss, så växer både deras självförtroende och kunskap, säger Micke Karlsson, samordnare på Trainstation för Skultuna kommundel.