Utredningen ”En mer flexibel hyresmarknad” fick för ett år sedan tilläggsdirektiv att även se över hur det hyresrättsliga reglerna kan ändras för att underlätta uthyrning av företagsbostäder. Utredarens förslag är en lång rad av åtgärder som ska leda till en mer flexibel marknad, och även undanröja de möjligheter som finns i dag att med den så kallade ”bulvandomen” där hyresgäster som hyr i tredje hand ges möjlighet att få besittningsskydd.

Som vi nyligen skrev är företagen som agerar mellanhand i stort sett positiva till utredningens förslag, även om man anser att det kommer ta för lång tid innan de sätts i verket. I de remisser som nu inkommit är tonläget försiktigt positivt till att det ska vara enklare att blockhyra till personal på företag. Men i olika detaljer lyfter några av remissinstanserna farhågor.

Svea hovrätt, dit hyrestvister överklagas, är oroad för att utredningens skrivning om så kallad anpassad hyra för blockhyrda lägenheter kan öppna upp för diskussion och tvister som till sist hamnar i knät på rätten och överbelastar deras verksamhet. ”Hovrätten kommer då under en överskådlig tid regelmässigt behöva ge prövningstillstånd”, skriver man.

Hyresgästföreningen betraktar en anpassad hyra som i princip likställt med en marknadshyra. Där menar man att det redan finns kollektivt förhandlade hyror som är skäliga för de lägenheter som fastighetsägaren vill hyra ut med blockhyresavtal. ”Hyror som i de flesta fall genererar vinst åt fastighetsägarna och som hyresgäster har råd att hyra. Således finns inga skäl att tillåta marknadshyra vid dylika förhyrningar”, skriver Hyresgästföreningen i remissen.

För övrigt tillstyrker man förslagen om blockhyra, förutom vad gäller förslaget om utökade möjligheter att göra undantag från besittningsskyddet i efterföljande led vid blockhyra av bostäder till företag.

Organisationen Fastighetsägarna är i grunden positiva men anser att det egentligen är onödigt att krångla till marknaden. ”Vi hade hellre sett att man gjort ett helhetstag och styrt upp all uthyrning mellan näringsidkare”, som Fastighetsägarnas förbundsjurist Johan Kleveland sade i intervju nyligen.

I remissen pekar man även på att fastighetsägare kan välja att hyra ut till ett mellanhandsföretag i stället för att hyra ut direkt till en arbetsgivare, något som leder till ökade transaktionskostnader och onödigt invecklade hyresförhållanden.

Sveriges Allmännytta står i princip bakom alla av utredarens förslag. Men när det avser ansvar för hur blockhyresgästen agerar i nästa led, menar Sveriges Allmännytta att den inte ska falla på fastighetsägaren: ”Även om fastighetsägaren har försäkrat sig om att välja en seriös aktör kan det vara en juridisk person som under hyresförhållandet överlåts till ny ägare som inte agerar seriöst vilket är något som fastighetsägaren inte kan påverka och bör då inte heller stå risken för det”, skriver man i sitt remissvar.

Tillväxtverket anser att blockuthyrning har potential att bidra till att företag kan rekrytera rätt kompetens vid framför allt tillfälliga och kortsiktiga behov. Vi anser dock att en fördjupad geografisk konsekvensanalys saknas. Tillväxtverket menar att förslaget på vissa bostadsmarknader riskerar att förstärka så kallade fly-in fly-out mönster. Det innebär att arbetskraft tillfälligt vistas i en kommun utan att bosätta sig permanent eller bidra till lokal samhällsutveckling.

Svenska Colivingförbundet är som mellanhandsbolagen tveksamma till att tillstånd kan tidsbegränsas till ett år. ”Tidsbegränsning riskerar att motverka investeringsviljan i delningsbostäder då inte fastighetsägarna känner en tillräcklig trygghet. Däremot förstår vi det goda syftet med förslaget i att motverka missbruk. Men det kan vara en idé att i stället ställa ut tillsvidaretillstånd, som kan dras in vid misskötsel”-

Bolaget Urban Rights som driver krav med återbetalning för överhyra är i huvudsakligen negativa till utredarens alla förslag.