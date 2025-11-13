När en bostadsrätt ska säljas måste mäklaren ta fram dokumentation om föreningen och den aktuella bostadsrätten. Det kan vara pantsättning av bostadsrätten, andelstal, upplåten mark, lägenhetens nummer, storlek och årsavgift. Många föreningar, inte minst de små, har en förvaltare som sköter administrationen och de levererar den informationen i det man kallar mäklarbild.

Priset för att få denna mäklarbild är enligt Mäklarsamfundet mellan 450 kronor och 1 295 kronor. Men Mäklarsamfundet anser inte att det finns skäl för förvaltarna att ta betalt för detta, samfundet anser att bostadsrättshavarna redan har betalat för den tjänsten i sin månadsavgift till föreningen där förvaltarens tjänster är inbakade

– Det är som om banken tog betalt varje gång du vill se ditt eget kontoutdrag. Förvaltaren sitter på föreningens information, paketerar om den och säljer tillbaka den till den som redan betalat för hanteringen. Dessutom sker det enligt vår bedömning i strid med bostadsrättslagen, säger Oskar Öholm, vd Mäklarsamfundet.

En beräkning som Mäklarsamfundet gjort är att de samlade intäkterna för dessa tjänster hos förvaltarna är mellan 95 och 133 miljoner kronor per år.

Nu betalas redan en överlåtelseavgift av köparen som ska täcka föreningens administrativa kostnader för att hantera överlåtelsen av bostadsrätten, såsom registrering av den nya ägaren i föreningens medlemsregister och andra administrativa uppgifter. Den kan variera men enligt lag får den inte överstiga 2,5 % av prisbasbeloppet.

Mathias Ringberger, Brf-expert hos Fastighetsägarna Stockholm anser Förvaltningsavtal med avtalsstandarden Aff (Avtal för fastighetsförvaltning och service), som majoriteten av alla fastighetsförvaltare använder, inte omfattar en oförutsägbar arbetsuppgift såsom att lämna ut ett utdrag ut en lägenhetsförteckning.

– Det innebär att en sådan arbetsuppgift inte ingår i ordinarie förvaltningsarvode utan hanteras som en rörlig kostnad och debiteras frågeställaren/mäklaren, säger han.

Fastighetsägarna i Stockholm anser att det är fullt rimligt att förvaltningsföretaget som tar fram efterfrågat underlag och tillsänder mäklaren detta även kompenseras för nedlagt arbete.

– Det är inte sannolikt att en bostadsrättsförening vill bära den kostnaden för en försäljning som den enskilda lägenhetsinnehavaren har beslutat om. Detta skulle i sådant fall innebära att föreningarna tar risk i antalet överlåtelser per år och höjer avgiften för att kompensera för det. En seriös förvaltningsleverantör vill i sin tur sannolikt inte ta över risken från föreningen genom att erbjuda obegränsat antal överlåtelser till fast ersättning, säger Mathias Ringberger.