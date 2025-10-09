Under hösten kommer vad som ser ut som helt vanliga betongplattor ersätta nuvarande beläggning på en del av Ynglingagatan. Men klimatvinsten ligger både i materialet och hur plattorna anläggs.

Genom att ersätta delar av cementen med restmaterial som slagg och flygaska minskar utsläppen. Plattorna läggs dessutom utan asfaltunderlag. En av betongplattorna är tillverkad med CCS-teknik, där koldioxiden fångas in redan vid produktionen, vilket möjliggör noll nettoutsläpp.

De klimatsmarta plattorna kostar 30 till 50?procent mer än konventionella plattor, och testet finansieras med stadens klimatinvesteringsmedel. Vid storskalig produktion väntas priset sjunka.

I utvärderingen beräknar Stockholms stad att klimatbesparingen är 4 ton koldioxid jämfört med konventionella betongplattor och arbetsmetod. Om testet slår väl ut kan klimatbesparingen i östra Hagastaden bli upp till 150 ton koldioxid.

-Vi har analyserat vilka åtgärder som ger störst klimatnytta för pengarna i kommande delar av stadsutvecklingsprojektet Hagastaden och klimatsmartare betongplattor ger bra utdelning. Andra åtgärder som ger stor koldioxidbesparing är att återbruka material vilket vi också gör, säger Mónica Nunes, byggprojektledare Stockholms stad.

Ynglingagatan valdes för sina garageinfarter och tunga trafik, vilket ska ge realistiska testförhållanden. Plattorna utvärderas under två vintrar, och de gamla återanvänds i andra delar av Hagastaden.