Totalt gick 460 aktiebolag i konkurs under månaden, att jämföra med 517 i augusti i fjol och 516 året innan. Sett till årets första åtta månader har 6 547 bolag gått i konkurs – en nedgång med tre procent jämfört med samma period förra året. Det visar ny statistik från Creditsafe.



Bland branscherna är det framför allt byggsektorn som sticker ut med en fortsatt positiv utveckling – antalet konkurser har minskat fyra månader i rad, vilket gör den till den bransch som hittills i år backat mest. Även fastighetsbranschen, partihandeln och detaljhandeln visar nedgångar i augusti.



Henrik Jacobsson, vd på Creditsafe, menar att det inger viss optimism inför resten av året.



– Just nu ser vi färre konkurser i år jämfört med förra året, och mycket tyder på att en vändning kan vara på gång. Det är fortfarande för tidigt att slå fast en långsiktig trend, men utvecklingen är positiv. Lägre räntor och minskad inflation har gett företagen bättre förutsättningar, samtidigt som politiska initiativ som höjt rotavdrag fungerat som en välkommen injektion till en av våra största branscher, säger han.





