Det var Krambo, Kramfast, Östhammarshem och Östhammars kommun som gemensamt väckte talan mot fjärrvärmebolaget Nevel för missbruk av dominerande ställning enligt konkurrenslagen. De menade att bolagets stora prishöjningar på fjärrvärme 2023 (Kramfors 28 procet och Östhammar 31 procent) var oskäliga, otillräckligt motiverade och del av ett exploaterande beteende.

Anledningen att det prövades i Patent- och marknadsdomstolen var att man först, liksom i andra liknande ärenden, sökt prövning hos Konkurrensverket som dock nekat. Då är gången att det möjliggör att en slags överprövning sker i Patent- och marknadsdomstolen.

[ Annons ]

– Vi är mitt uppe i att analysera domen. Utslaget var ju naturligtvis inte vad vi hade hoppats på. Domstolen har kommit fram till att de inte anser att det är styrkt att fjärrvärmebolaget missbrukar sin dominans på det sätt som vi har påstått. Vi behöver titta närmare på skälen och bedöma om det finns anledning att överklaga, säger advokat Per Karlsson som företrätt de tre bolagen och kommunen.

Det avgörande skälet till att ärendet ogillades var att domstolen menade att bolagen inte kunde visa att Nevel hade en dominerande ställning. Det eftersom de inte lyckades definiera den relevanta marknaden tillräckligt väl. Utan marknadsdefinition kan man inte heller bedöma dominans, resonerar rätten.

Ett resonemang Per Karlsson tycker är något svårförståeligt.

– Det är lite förvånande med tanke på ett antal tidigare uttalanden och beslut av Konkurrensverket där man konstaterar att fjärrvärmemarknaden är naturliga monopol och att det är begränsat med alternativ för de som valt denna uppvärmningsform.

Domstolen prövade ändå sakfrågorna och kom fram till att prishöjningarna inte utgjorde någon överprissättning. De jämförelser som bolagen lyfte fram ansågs bristfälliga, och Nevels priser bedömdes inte avvika på ett sätt som tydde på missbruk. Rätten menade också att lönsamheten i Nevels nät inte var onormalt hög.

Per Karlsson vill i nuläget inte ge sig in i någon djupare diskussion. Men han konstaterar att det som kund är närmast omöjligt att få insyn i lönsamhet i ett enskilt nät. Det går inte att veta om vinster flyttas mellan olika delar av bolaget.

– Där hade Konkurrensverket som myndighet haft befogenhet att begära ut de handlingar som vi som kunder inte haft möjlighet att göra, säger Per Karlsson.

Informationsbrister eller oklarheter i kommunikation om prismodeller bedömde man inte att det utgör något konkurrensrättsligt missbruk.

En något uppseendeväckande detalj i målet är påståendet att en anställd hos Nevel ska ha framfört hot att stänga av fjärrvärmen i hela Östhammar om kommunen gick vidare med sin talan i domstol. Något som rätten dock inte fann tillräckligt styrkt.

Domslutet blev att Nevel inte brutit mot konkurrenslagen, och de stora prishöjningarna bedömdes inte vara otillåtna utifrån den bevisning som lagts fram. Kärandena ska betala Nevels kostnader om 4,2 miljoner kronor.