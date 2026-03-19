REDI.city (Real Estate Digitalization Initiative) är ett initiativ för att driva på digitaliseringen i fastighetsbranschen. Fast budskapet i en kommande rapport författad av Edgar Luczak, Epicenter, Kaj Winther, Fastighetsägarna och Carl Ståhle, Sveriges Allmännytta, är kanske snarare att få in den på rätt kurs.

I en artikel ges en hint om budskapet i den rapport som lanseras nästa vecka: ”Efter flera år av investeringar i appar, dataplattformar, integrationer, accesslösningar och analysverktyg är det uppenbart att branschen inte främst lider av teknikbrist. Det verkliga problemet är att en del av det som byggs aldrig blir verkligt affärskritiskt i drift.”

Författarna manar att tekniken ofta finns på plats. Data likaså. Men att många ännu inte tagit steget från teknisk kapacitet till att erbjuda tjänster som faktiskt används, ägs och förbättras över tid. De skriver: ”För en digital tjänst är inte värdefull bara för att den har lanserats. Den måste fungera i vardagen. Den måste ha en ägare. Den måste skapa ett beteende som faktiskt förändras. Annars är den inte mycket mer än ett projekt som blivit kvar.”

– Den här transformationen har pågått ett tag och det är såklart väldigt olika hur långt man har kommit. Men det är tydligt hur man i många fall köpt in sig på väldigt många digitala hjälpmedel och verktyg. I många fall snarare för att man haft press från styrelse och ledning. Men då blir digitaliseringen lätt något krystat, säger Kaj Winther, chef digital utveckling Fastighetsägarna Stockholm.

Det går inte att backa sig ur det här.

Hårda bud alltså. Enligt den kommande rapporten är det verkliga digitaliseringsproblemet i fastighetsbranschen alltså inte att det byggs för lite. Utan att det som byggs upp inte är tillräckligt skarpt för att bli tillräckligt använt eller tillräckligt styrbart.

Kaj Winther menar att det som oftast det brister är att besluten inte bottnar i affärskritiska mål.

– Då blir det lätt bara en massa lull lull som kostar pengar, och som egentligen inte skapar de synergier och effekter som man hoppats på. Då har man inte vunnit ett smack.

Rapportförfattarna menar också att AI inte ska ses som en frälsning, utan som förstärkare i en organisation där det redan finns ansvar, god datakvalitet och fungerande processer. Saknas det menar de att AI snarare kan göra gamla problem snabbare, större och svårare att förstå.

Åter till planeringsbordet och gör rätt från start är Kaj Winthers beska medicin.

Men är det då inte en möjlighet att beslutet landar i att satsa på mer traditionella analoga lösningar i stället?

– Nej, men har egentligen inget val av flera anledningar. Framför allt måste man kunna lev upp till kundernas krav. Då handlar det inte minst om rena lagstiftningskrav, inte minst inom hållbarhetsfrågorna kommer det en lavin utav lagstiftning. Det klarar ingen utan att digitalisera i en ganska hög.

Kaj Winther pekar också på regelverk kring datahantering och cybersäkerhet som helt enkelt kräver digital mognad för att man ska kunna existera i marknaden överhuvudtaget.

– Det går inte att backa sig ur det här.