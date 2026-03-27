Varje år delar Sveriges Arkitekter ut Kasper Salin-priset till ett svenskt byggnadsverk eller grupp byggnader av hög arkitektonisk kvalitet. De fyra nominerade till årets pris var ombyggnaden av Campus Tensta i Stockholm, nybyggda kontorshuset Fyrtornet i Malmö, ombyggnaden av spannmålsmagasinet Jungfrun till kontor i Norrköping och en tillbyggnad till experimentgården Ospreys Farm utanför Strängnäs.

Tillslut blev det Marge Arkitekter och beställaren Mannersons Fastighets AB som kammade hem den prestigefyllda förstaplatsen för fastigheten Jungfrun i Norrköping.

I 150 år användes den ikoniska byggnaden för att hantera spannmål från hela Östergötland. Mattonska magasinet som det hette år 1872, och S:t Andreas kvarn från 1921 blev år 2024 till kontorsbyggnaden Jungfrun.

”Byggnaden som redan haft ett långt liv är rustad för en ny era, med nya invånare i en omgivning under omvandling och utveckling. Förankrad på platsen och i historien visar vinnaren en väg både här och nu, och in i framtiden.”

Så löd en del av juryns motivering till förstaplatsen.

Ombyggnationen startade år 2023. Den historiska fasaden tillsammans med trästommen bevarades. Foto: Mikael Lundblad

Mannersons vd Carl-Fredrik Grönhagen är tydligt rörd av utmärkelsen och berättar att relationen till Jungfrun började långt innan bolaget ens ägde fastigheten.

– Vi är superglada. Just att få priset för det här projektet känns extra roligt faktiskt, säger han.

Fastighetsbolaget höll på med andra fastighetsprojekt i det växande Norrköpingsområdet Inre Hamnen när Carl-Fredrik Grönhagen för första gången lade ögonen på byggnaden.

– Jag fick nycklarna av en som jobbade där för att kunna gå in i huset på kvällarna, efter att de hade stängt för dagen när det fortfarande var spannmålshantering där. Jag tog med mig hela familjen och gick runt. Vi funderade nog ett drygt år innan vi lyckades köpa det till slut, säger han.

Den långa förankringen i byggnaden satte tonen för hela projektet. När arkitektbyrån Marge till slut engagerades fanns redan en tydlig bild av vad de ville åstadkomma.

– Eftersom vi hade spenderat så mycket tid i huset visste vi ganska väl vad vi ville åstadkomma. Vi tog med arkitekten och berättade om vad vi tyckte var viktigt. Det är en princip vi håller i alla våra ombyggnadsprojekt, att verkligen lyfta fram de ursprungliga detaljerna snarare än att försöka dölja dem, säger Carl-Fredrik Grönhagen.

I en tidigare intervju med Fastighetstidningen nämnde Carl-Fredrik Grönhagen att han trivs bäst i kaos. Utvecklingen av Jungfrun menar han är ett bra exempel som inneburit att teamet tvingats hantera en mängd stora överraskningar i processen. Samarbetet mellan projektledaren Johan Hultman på Mannersons och Marge arkitekter har dock varit vänligt givande och han menar att utmärkelsen är ett resultat av en lyhördhet mellan arkitekterna och fastighetsbolaget.

Juryn satte upp tydliga kriterier för årets pris: byggnaden ska vara skön, vacker och omtänksam, och att den ska bidra till att göra sin egen plats och omgivning bättre. Ord som uppenbarligen landar rätt hos Carl-Fredrik Grönhagen.

– Om vi någon gång skulle vinna ett Kasper Salin-pris så skulle jag vilja vinna det på grund av de anledningarna, säger han.