Minskade driftskostnader, lägre klimatpåverkan och en mer effektiv arbetsmiljö. Det är målet med Riksantikvarieämbetets ombyggnation i Visby, där myndigheten nu minskat lokalytan med 43 procent i sitt kontor.

När Riksantikvarieämbetets personal kom till kontoret på Artillerigatan, några stenkast utanför ringmuren i Visby, under tisdagen (den 21 okt) väntade ballonger och allmänna festligheter då det var högtidlig invigning för de nyrenoverade lokalerna.

Det senaste halvåret har personalen – drygt 120 personer – jobbat i provisoriska lokaler och på distans i väntan på att ombyggnationen av fastigheten ska bli klar.

Fredric Dahlgren, fastighetschef på Riksantikvarieämbetet

Den cellindelade och lite statiska kontorsdesignen har öppnats upp och gjorts mer flexibel. Nu är det en slags aktivitetsbaserad arbetsplats med tre zoner som stödjer olika typer av arbetsuppgifter: dynamiska, lugna och tysta ytor, utplacerade på olika våningsplan.

Det ska vara attraktivt att komma till jobbet

Fastigheten – signerad Johan Celsings arkitektkontor – är i sig en tacksam utgångspunkt för vilken renovering som helst, med generösa ljusinsläpp och spännande materialval. Och arkitekternas utgångspunkt har varit att gå varsamt fram med hänsyn till den ursprungliga arkitekturen.

Arbetsplatsen är nu aktivitetsbaserad utan fasta platser. Samtidigt har lokalytan minskat från 6 000 till 3 400 kvadratmeter, det vill säga med 43 procent. Ändå är det en luftig och spatiös känsla när man vandrar runt i de nyrinredda lokalerna under myndighetens pressvisning.

– Vi har gått ner från 120 skrivbordsplatser till 68. Men vi har totalt 240 sittplatser, om man räknar in sammanträdesrum, loungeytor etc, säger Fredric Dahlgren, fastighetschef på Riksantikvarieämbetet.

– Beläggningsgraden på våra kontorsplatser brukar ligga på 45 procent. Vi hoppas att den ökar till 55 procent. Det ska vara attraktivt att komma till jobbet.

Tanken på ombyggnaden kom efter pandemin då merparten av personalen jobbade på distans hemma. Med fasta platser blev det därför väldigt ödsligt i lokalerna. Och medarbetarundersökningarna visade på ett missnöje med kontorsdesignen.

Därför påbörjade Riksantikvarieämbetet arbetet med en ny arbetsplatsstrategi som nu resulterat i denna renovering.

Ombyggnaden har pågått i drygt år tillsammans med fastighetsägaren Nordisk Renting, som nu har 800 kvadratmeter att hyra ut till en ny potentiell hyresgäst.

Sophie Svala, affärsutvecklare på Nordisk Renting

– Det är väldigt inspirerande att se vilka möjligheter som finns i en ombyggnation och att vi kan hitta lösningar som uppfyller kundernas behov, säger Sophie Svala, affärsutvecklare på Nordisk Renting.

Genom att tänka nytt kring våra lokaler har vi inte bara minskat våra kostnader och vår klimatpåverkan, utan också skapat en arbetsmiljö som bättre stödjer vårt sätt att arbeta i dag

Riksantikvarieämbetet – vars uppdrag handlar om att på olika sätt främja kulturarvet – har i ombyggnationen också haft mycket fokus på cirkularitet och återbruk. Det märks till exempel i möbelvalen där man har behållit mycket av tidigare fåtöljer och hyllor. Även materialet från nedrivna väggar har återanvänts.

Myndigheten har också cirkulerat möbler mellan 1800-talskontoret i Stockholm och 2000-talskontoret i Visby för att skapa lite dynamik och variation.

– Vi har reducerat lokalytan även i Stockholm så vi har haft möbler som inte riktigt fick plats där som vi har fraktat hit till Visby, säger Fredric Dahlgren.

Enligt en klimatrapport som tagits fram har återbruket lett till koldioxidbesparingar på ca 250 ton.

– Genom att tänka nytt kring våra lokaler har vi inte bara minskat våra kostnader och vår klimatpåverkan, utan också skapat en arbetsmiljö som bättre stödjer vårt sätt att arbeta i dag. Det här projektet visar att hållbarhet, funktion och ekonomi kan gå hand i hand, säger Fredric Dahlgren.

Inredningsarkitekterna har också tagit hänsyn till fastighetens unika värden. I ett av de helt nyrenoverade rummen har man byggt en ny trappgradäng mellan två våningsplan – helt i lärkfaner, vilket korresponderar med lärkpanelerna i de övriga delarna av fastigheten.