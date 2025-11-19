Hyrorna i Solna kommer att höjas med 3,8 procent från 1 januari 2026. Den rekommendationen lämnade skiljemannen i går, tisdag. Parterna har nu två veckor på sig att omsätta rekommendationen i överenskommelser.
– Nivån är på lägre nivåer än vad vi hade förväntat oss. Beskedet innebär därför att problemen på hyresmarknaden där kostnaderna i förvaltningen under lång tid har ökat betydligt mer än hyrorna förstärks, säger Nathalie Brard, förhandlingschef på Fastighetsägarna Stockholm.
Men hon konstaterar dock att beskedet är något bättre än väntat utifrån de krav på sänkningar som Fastighetsägarna mött vid förhandlingsbordet runt om i regionen.
– Det är också glädjande att vi på första gången på länge har besked fått besked i god tid innan årsskiftet. Därmed kan vi slippa retroaktiva hyresjusteringar, vilket är värdefullt för både hyresgäster och hyresvärdar. Nu håller vi tummarna för att justeringarna i resten av regionen ska bli högre, men det återstår att se, säger Nathalie Brard.
Fastighetstidningen söker Hyresgästföreningen för en kommentar.