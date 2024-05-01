Fastighetsbranschen är den sektor med lägst förekomst av potentiellt riskfyllda bolag i Sverige. Det visar en ny nationell kartläggning från företagsdataföretaget Roaring, som granskat svenska aktiebolag under 2025.

Rapporten bygger på analyser av förändringar i styrelser, SNI-koder och adresser. Bolag som ändrat samtliga tre indikatorer minst en gång inom 30 dagar flaggas som potentiellt riskfyllda. Totalt har 1 005 bolag flaggats.

Fastighetsbolag hamnar på ett index på cirka 15, det lägsta av samtliga granskade branscher. Det innebär en kraftig underrepresentation av riskfyllda bolag i förhållande till branschens andel av alla aktiebolag i Sverige. Sektorn pekas visserligen ofta ut som riskutsatt för penningtvätt, men i Roarings kartläggning syns alltså ett helt annat mönster.

Marie Öhrström, chefsjurist Fastighetsägarna Sverige delar bilden som målas av branschen.

– Jag delar bilden att fastighetsbranschen, i betydelsen att äga och förvalta flerfamiljshus, i förhållande till andra branscher är seriös och stabil. Motståndskraften mot oseriösa aktörer är stor dels på grund av att inträdet kräver betydande kapital och som regel lånefinansiering och dels på grund av att hyreshusägandet är en komplex verksamhet med detaljerade regelverk och omfattande tillsyn. Vi har till exempel tvingande lagkrav i hyreslagen, bostadsförvaltningslagen, miljöbalken, plan- och bygglagen och expropriationslagen, säger hon.

Bilden ser annorlunda ut i andra delar av näringslivet. Övrig stödverksamhet för utbildningsväsendet toppar med ett index på 244, och PR och kommunikation landar på 185. Konsultverksamhet är den enskilt största kategorin med 198 flaggade bolag och ett index på 116.

Geografiskt är Skåne den region med störst överrepresentation, med ett index på 154. Det innebär att risken för att stöta på ett potentiellt riskfyllt bolag är mer än 50 procent högre i Skåne än i ett genomsnittligt svenskt län. Kronoberg uppvisar den lägsta riskkoncentrationen med ett index på 28.

Kartläggningen publiceras mot bakgrund av en rapport från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO, från 2026, som visar att den kriminella ekonomin i Sverige omsätter omkring 352 miljarder kronor per år och genererar brottsvinster på ungefär 185 miljarder kronor. Enligt rapporten använder 80 procent av EU:s kriminella nätverk företag som verktyg för att begå brott.