Dagens regler för lägenhetsbyten är alltför krångliga och gör det onödigt svårt för hyresgäster att byta bostad. Dessutom stoppas många byten av hyresvärdar som säger nej. Det menar Hyresgästföreningen, som nu vill se en lagändring.

– Hyresrätten är en fantastisk boendeform. Du slipper skuldsätta dig och kan byta bostad och flytta dit jobben finns eller när livet förändras, utan att riskera att förlora pengar på bostadsmarknaden för att du behöver flytta. Men i dagsläget hör vi alldeles för ofta om hyresvärdar som stoppar fullt legitima bostadsbyten utan rimliga skäl och i dag har hyresgäster väldigt små möjligheter att överklaga ett felaktigt beslut, säger Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen.

Samtidigt finns de som menar att bytesrätten till viss del är ett sätt att anpassa sig till ett bostadssystem som i grunden inte fungerar som det borde. Tvärtom, säger Marie Linder.

– Vi behöver fler bostäder, men människor måste också kunna flytta när livet kräver det. Att ta bort eller försvåra byten skulle inte lösa ett dugg, det skulle bara göra det ännu svårare för vanliga hyresgäster att få vardagen att gå ihop. Vi vill ju att hyresrätten ska vara en flexibel boendeform. Alla pratar om hur viktig det är med en ökad rörlighet på bostadsmarknaden. En fungerande bytesrätt bidrar till det.

Men ger verkligen utökade möjligheter till lägenhetsbyte en ökad rörlighet på bostadsmarknaden – gynnas inte främst de som redan har ett boende?



– Det är klart att bytesrätten riktar sig till dem som redan har ett förstahandskontrakt, men jag vill ändå påstå det har positiva effekter för hela bostadsmarknaden. En smidigare bytesrätt gör att fler flyttkedjor kan uppstå. Och det handlar inte bara om vem som byter, utan om att hålla i gång cirkulationen i hela bostadsmarknaden.

Marie Öhrström, chefsjurist på Fastighetsägarna Sverige, reagerar med viss förvåning på Hyresgästföreningens utspel. För sex år sedan medverkade hon som expert i utredningen Hyresmarknad utan svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning, där bland annat en begränsning av bytesrätten för att motverka svarthandel diskuterades. Utredningen ledde till en skärpt lagstiftning som innebär att en hyresgäst som huvudregel måste ha bott i sin lägenhet i minst ett år för att ha rätt att byta den, men med möjlighet att byta tidigare om man har särskilda skäl – en förändring som då stöddes av såväl Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta som Hyresgästföreningen.

Nu varnar Marie Öhrström för konsekvenserna ett uppluckrande av nuvarande lagstiftning kan få.

– Anledningen till att frågan diskuterades i svarthandelsutredningen var att det förekommer olaglig handel med hyresrätter genom olika typer av skenbyten, och att det förekommer att hyresgäster betalar till varandra i samband med byten trots att det är olagligt att köpa och sälja hyreskontrakt. Nuvarande regler om byte balanserar på ett rimligt sätt hyresvärden och hyresgästens intressen, säger hon.

Marie Linder är dock av en annan uppfattning, och i dag anser hon snarare kravet vara ”för stelt.”

– Det infördes för att motverka svarthandel med hyreskontrakt, och det ska vara schyssta villkor. Men i praktiken stoppar det också helt vanliga människor som behöver byta av helt legitima skäl. Det måste finnas större utrymme för undantag, så att hederliga byten inte stoppas bara för att någon bott kortare tid. Lagstiftningen ska kunna skilja på fusk och på människor som försöker lösa sin livssituation, säger hon.



Men för Hyresgästföreningen handlar det inte bara om att begränsa hyresvärdens möjlighet att säga nej. De vill också att besluten fattas snabbare.

– I dag kan det ta flera månader innan du får besked om ett byte, ibland så mycket ett halvår. Det är orimligt. Under tiden står människor med packade flyttkartonger och vet inte hur de ska planera sina liv. Jag tycker att en rimlig tidsgräns vore runt 30 dagar för hyresvärden att ge besked. Och behöver det sen prövas i hyresnämnden ska det gå betydligt snabbare än i dag. Det handlar om att människor ska kunna komma vidare i livet, inte fastna i en juridisk hinderbana, säger Marie Linder.