I år tidigareläggs påkallandet av förhandlingar om nästa års hyror. Enligt Fastighetsägarna MittNord är den något tidiga starten av förhandlingarna en anpassning till hur lång tid processen tar och syftar till att hyresgäster och fastighetsägare ska slippa retroaktiva hyreshöjningar under 2026.

– Retroaktiva hyreshöjningar gynnar ingen. De senaste två åren har årshyresförhandlingar tagit uppemot sju månader när vi inte har lyckats nå en överenskommelse. Det måste vi ta höjd för, även om vi hoppas lösa det genom förhandling, säger Jim Törnroth, förhandlingschef på Fastighetsägarna MittNord.

Han förklarar att tidiga förhandlingar möjliggör bättre planering för både hyresgäster och fastighetsägare, och ger bättre förutsättningar att komma fram till en välgrundad uppgörelse innan årets slut.

Efter tuffa förhandlingar inför 2025 hoppas Fastighetsägarna MittNord att årets förhandlingar ska präglas av ökad förståelse och samarbetsvilja.

– Målet är en bättre dialog och konstruktiva, lösningsorienterade förhandlingar med fokus på att säkra rimliga förutsättningar för en långsiktig förvaltning av fastigheter. Det är en förutsättning för att även framåt kunna erbjuda välskötta bostäder där hyresgäster trivs och vill bo, säger Jim Törnroth.

Tidpunkten för förhandlingarna väcker oro hos Hyresgästföreningen som menar att de ser en ökad tendens att ärenden snabbt skickas vidare till skiljeman.

Jim Törnroth menar att Fastighetsägarna MittNords avsikt inte är att undanhålla information, utan att undvika att förhandlingar förs i media i stället för i förhandlingsrummen.

– Det gynnar varken hyresgäster eller fastighetsägare att sifferbud tolkas eller kommenteras utanför det sammanhang där de hör hemma – i den gemensamma förhandlingen mellan parterna. Att ärenden ibland går till skiljeman är en del av det förhandlingssystem vi har i Sverige, och det sker i regel först när lokala förhandlingar inte lett till resultat. Vår erfarenhet visar att de allra flesta förhandlingar kan lösas i dialog, och det är också vår målsättning inför 2026 års hyror, säger Jim Törnroth.