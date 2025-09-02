Under augusti månad steg bostadspriserna med 1,8 procent i Sverige som helhet. Rensat för normala säsongseffekter och andra tillfälliga effekter steg bostadspriserna med 0,4 procent. Bostadspriserna brukar stiga under augusti, men i år är uppgången något större än vanligt.

– Normalt sett brukar bostadspriserna, mätta som genomsnitt för hela Sverige, stiga i augusti. Och så blev det även i år. Men om den normala säsongsmässiga prisutvecklingen blir som den brukar vara i genomsnitt under hösten, så kan man räkna med att bostadspriserna har stått mer eller mindre stilla under året när vi gör bokslut, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

Lägenhetspriserna steg med 3 procent under månaden för Sverige som helhet. Som mest steg priserna i Storgöteborg där de steg med 4,3 procent, och i Storstockholm där de steg med 4,1 procent. Med beaktande av normal säsongspåverkan och andra tillfälliga effekter, indikerar trenden stigande lägenhetspriser i augusti.

Villapriserna steg med 1,3 procent, även där mest i Storstockholm och Storgöteborg. Rensat för säsongseffekter och andra tillfälliga effekter steg villapriserna med 0,4 procent.

– Det finns faktorer som pekar åt lite olika håll för bostadspriserna framöver även om man bortser från normala säsongsvariationer. Stigande reala hushållsinkomster och lägre bolåneräntor borde verka positivt på bostadspriserna. Den oroliga omvärldssituationen kan samtidigt fortsätta att lägga en våt filt över bostadsmarknaden på liknande sätt som den uppenbart gjort för hushållens konsumtion i stort, säger Robert Boije och fortsätter:



– Lägg där till att många bostadsrättsföreningar fortfarande troligen står inför vissa fortsatta höjningar av månadsavgifterna. Dessutom har vi ett rekordstort utbud av bostäder för tillfället som rimligen i sig verkar prisdämpande.