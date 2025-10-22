Ärendet hos Hyresnämnden i Göteborg rör en nyproducerad fastighet i Partille utanför Göteborg. När projektet med 231 lägenheter kom upp till hyresförhandling om presumtionshyror kunde inte parterna komma överens om nivån.

Tom Rasmussen som vid den tidpunkten år 2023 var Head of Negotiation and Asset Management på Heimstaden och ansvarig för förhandlingarna säger till Fastighetstidningen att parterna låg cirka fem procent från varandra i hyresnivåer.

– Eftersom vi inte lyckades nå en förhandlingsöverenskommelse med Hyresgästföreningen, till följd av Hovrättens tidigare domar om begränsad årlig justering av presumtionshyror, satte vi egensatta hyror, säger Tom Rasmussen.

Efter en tid var det dags för första årliga hyreshöjningen. Heimstaden yrkade då två procents höjning vilket inte godtogs av 16 hyresgäster som med Hyresgästföreningen som ombud gick till hyresnämnden för villkortsprövning. Man kräver då att hyran sänks med tio procent för lägenheterna.

Det gjordes medlingsförsök som inte gav resultat och till sist blev det en prövning av bruksvärdet med ett antal jämförelselägenheter som underlag. I sitt utslag den 20 oktober avstyrker hyresnämnden begärd sänkning för samtliga sökanden förutom två lägenheter där hyran reduceras för att de har dåliga korridorsliknande hallar.

– Så här med facit i hand kan man konstatera att det hade gynnat alla hyresgästerna i fastigheten om Hyresgästföreningen hade förhandlat fram en uppgörelse med presumtionshyror, säger Tom Rasmussen.

Han anser i grunden att presumtionshyror är en bra modell som ger trygghet för såväl hyresgäster som fastighetsägare.

– Men hovrättens utslag har lett till en del kaos och det är bra att regeringen nu kommer med en lagändring den 1 januari 2026.

Tom Rasmussen har själv varit hyresförhandlare på Hyresgästföreningen 2004-2007 innan han började på Heimstaden. På andra sidan bordet har han mött många av sina tidigare kollegor.

– Det är tyvärr inte alla förhandlare hos Hyresgästföreningen som har koll på hur man gör kalkylberäkningar som presumtionshyran ska sättas efter. Det är stor differens på kunskapen är min erfarenhet under arton års tid hos Heimstaden, säger han.

Han är sedan september, då han slutade hos Heimstaden, egen konsult där han då bland annat erbjuder affärsutveckling och hjälp i hyresförhandling. Dessutom driver han ett nybildat fastighetsbolag Sydbo Bostads AB, med 64 lägenheter i Lund och Landskrona.