Restavfall går ofta till förbränning, där den fossila delen bidrar till ökade utsläpp i stället för att materialet återbrukas eller återvinns. Felsorterat avfall kräver också mer bearbetning, vilket leder till högre kostnader för fastighetsägare.

Nu ska Heimstaden digitalisera sin avfallshantering i ett samarbete med techföretaget Collecct.

Collecct automatiserar och strukturerar data från avfallsbolag med en oberoende plattform för att hjälpa sina kunder att både minska sitt klimatavtryck och spara pengar

I ett första steg kommer Heimstaden fokusera på att samla in detaljerade avfallsdata från fastigheter i beståndet. Denna data omfattar fraktioner, volymer, vikt och utsläpp. Informationen bryts ner på fastighets- och adressnivå, och kompletteras med nyckeltal per kvadratmeter och per lägenhet.

– När detta är etablerat ser vi fram emot att använda verktyget även i våra projekt så som nyproduktion, renoveringar och lokalanpassningar. Det kommer att ge oss möjlighet att ta fram utsläppsdata för projektens avfall och därmed kunna kravställa maxnivåer för både volymer och utsläpp, säger My Rosenqvist, Hållbarhetsansvarig på Heimstaden Sverige.

Hon förklarar att ambitionen är att använda den data de får av Collecct per kvadratmeter och lägenhet, för att på så sätt kunna föra en mer riktad dialog med hyresgästerna.

– Vi skulle exempelvis kunna kommunicera via miljörum eller digitala plattformar. Till exempel en skylt eller något som säger ”Grattis! Ni som bor i denna fastighet har i snitt 10 procent mindre restavfall än övriga beståndet i regionen. Som tack anordnar vi en aktivitet för ert goda arbete”. På samma sätt kan vi arbeta med insatser där nivåerna är högre, säger My Rosenqvist.

Daniel Pluntky, VD på Collecct AB, menar att samarbetet med Heimstaden visar hur teknik, hållbarhetsambition och konkret exekvering kan förenas.

– Genom att använda data som beslutsstöd skapar vi bättre kontroll över materialflöden och frigör resurser – till nytta för både klimatet och verksamheten, säger han.