Mimer, tillsammans med elsparkcykelföretagen Voi och Ryde, inför nu hastighetsbegränsningar för hyrda elsparkcyklar i flera bostadsområden i Västerås. Från och med den 9 februari sänker elsparkcyklarna automatiskt hastigheten till 12 kilometer i timmen inom utvalda områden. Detta för att skapa tryggare miljöer nära bostäder, gårdar och trottoarer.

Mimer är den första fastighetsägaren i Västerås att implementera denna typ av hastighetsbegränsning med hjälp av geofencing, en teknik som gör det möjligt att anpassa hastigheten på elsparkcyklar inom specifika geografiska zoner.

De berörda områdena är Pettersberg, Vallby, Regementet på Viksäng, Bäckby och Fredriksberg. Områdena har valts ut baserat på kartläggningar som visar var trafiken med elsparkcyklar är som mest intensiv, och där geofencing-tekniken är lämplig.

– Vi vill att våra bostadsområden ska upplevas som trygga platser att vistas i. När elsparkcyklar körs fort i de här miljöerna ökar risken för olyckor. Det här är ett sätt att ta ansvar för helheten i våra områden, säger Thomas Klingberg, trygghetsansvarig hos Mimer.

För att ytterligare förbättra tryggheten har Mimer även infört särskilda parkeringsytor för elsparkcyklar i flera av de berörda områdena. Detta för att minska risken för att elsparkcyklar lämnas på gångvägar eller andra platser där de kan vara i vägen.

– Vi kommer så klart att följa upp hur hyresgästerna upplever förändringen och faller det väl ut finns det möjlighet att införa liknande lösningar i fler områden framöver, avslutar Thomas Klingberg.