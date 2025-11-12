Mycket folk, inte ett bord ledigt men ändå inte stimmigt som det kan vara i en fullsatt pub. Ingen musik från högtalarna, samtalstonen är måttlig och gäster som gärna passar på att äta något till drickat.

– Antagligen billigaste drickan och maten i stan, bra om man enbart har inkomst från pension, säger Elisabeth, 73 år. Hon bor i Nacka och åkt till Uven för att umgås med Barbro, 70 från Vasastan och Petra 57 som även hon bor i Nacka som är en bit från Södermalm.

Sällskapet har varit på Uven förut och alla är överens om att konceptet är en fullträff.

Elisabeth (i mitten) bor i Nacka och har åkt till Uven för att umgås med Barbro och Petra. Foto: Johan Bergmark

Det är lättare att komma i samspråk med andra människor här än på andra ställen

– Skönt att slippa de höga ljudnivåerna så det går att prata med varandra. Och att man inte är på ställe där du riskerar att träffa sonens kamrater, säger Petra med ett leende.

Barbro tror att hon skulle trivas även om hon kom ensam.

– Det är lättare att komma i samspråk med andra människor här än på andra ställen. Ofta får jag känslan av att man placeras i något hörn när man är ensam, säger hon.

Foto: Johan Bergmark

Det var även en reflektion som pubägaren Ahmet Özdemir har gjort under alla de år han drivit krog och pubar i Sverige. Han är ursprungligen från Turkiet.

– I Sverige är tyvärr kulturen att ju äldre desto ensammare är man. Jag har dagligen sett hur gamla människor sitter ensamma i var sitt hörn. Så varför inte fösa ihop dom?

Sedan såg han även möjligheten att nyttja lokal och personal mer effektivt även dagtid. Vid Uven ligger Kloster som mest drar folk sent på kvällen. Uven öppnar klockan 11 och stänger 21.

– Äldre är uppe tidigt och lägger sig tidigt. På dagtid, när alla jobbar eller går i skolan, kommer pensionärer. Så lokalerna levde olika över dygnet, säger Ahmet Özdemir.

Marie och Elisabeth gillar att ljudnivån inte är så hög. Foto: Johan Bergmark

Med cirka 30 procent lägre priser på allt kom gästerna och även media.

– Ja, vår lokala pub blev en rikssnackis. Vi har haft både tidningar och tv på besök.

Han säger att Uven inte kommer gå med vinst men att det går runt. Fastighetsägaren, en bostadsrättsförening, gillar konceptet, enligt Ahmet Özdemir.

– De är jätteglada. De tycker det är trevligt med snälla gäster som inte stör.

Finns det ett långsiktigt underlag för att öppna fler liknande pubar?

– Ja, vi tittar på en lokal i norra delen av stan, du vet gruppen äldre ökar hela tiden. Och de är friskare och vill inte sitta hemma. Fler borde se möjligheterna, säger Ahmet Özdemir.