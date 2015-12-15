Lund tar nya grepp för att fler konstnärliga uttryck ska ta plats i stadsmiljön, det kan handla om musik, foto, samtidskonst och performance. Via den nya förmedlingstjänsten, som drivs av kultur- och fritidsförvaltningen, ska konstnärer och kulturaktörer matchas med fastighetsägare som har tillgängliga ytor och lokaler.

– Vi vill bygga upp en snabbfotad förmedlingstjänst som kan överraska Lundaborna med konst på platser de minst anar, helst ska man möta konst runt varje hörn. Det här är ett första av tre satsningar i år. Framöver planeras ett projekt till Kulturnatten och ett open call för ljuskonst som kan lysa upp staden i vintermörkret, säger Linn Hübinette, projektledare för förmedlingstjänsten.

På torsdag rullas (bokstavligen) det första verket ut. ”Staden andas” är en tillfällig installation av Jeanette Wester. Vita, luftfyllda former har placerats i offentliga rum – i fontäner, på tak, inuti skulpturer, mot metallramar.

– Lund är en plats där vi ska ha en modig kulturpolitik. En plats där nya och tankeväckande initiativ ska välkomnas. En där kulturen inte bara får, utan förväntas beröra och överraska. Nu skapas en ny plattform för detta och vad kan utmana mer än 3 000 badbollar runt om i staden? säger Sebastian Jaktling (S), kultur- och fritidsnämndens ordförande.