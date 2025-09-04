Det är tredje året i rad som Nationellt Ledtidsindex 2025 presenterar sin mätning av kommunernas detaljplaneprocesser. Undersökningen visar att det just nu går åt fel håll. Sedan mätningen inleddes 2023 har den genomsnittliga ledtiden, från start av detaljplanearbetet till byggstart, ökat från 4,5 till 4,8 år.

Men syftet är att lyfta goda exempel och uppmuntra till förändring. I år är det Östersund som står för årets ledtidsförbättring.

Kanske att man hade kunnat förvänta sig att tiderna kunnat kapas med minskat bostadsbyggande och ett färre antal ärenden. Men tvärtom alltså. Indexet pekar på hur allt längre detaljplaner också leder till högre kostnader – för ett projekt med cirka hundra bostäder är kostnaden nu sju till tio miljoner kronor.

Jag representerar en bransch som just nu går på knäna

Anna Breman, näringspolitisk expert på Byggföretagen, dolde inte sin besvikelse.

– Jag representerar en bransch som just nu går på knäna. Att då öppna denna rapport och se hur ledtiderna ökat i genomsnitt visar att det finns ett allvarligt systematiskt systemfel i grunden. Det vi ser är också ett tydligt samband mellan tiden det tar och vad en detaljplan faktiskt kostar, vilket självklart påverkar hur mycket vi kan bygga, sa Anna Breman när vinnarna presenterades på ett event hos Stockholms handelskammare.

52 kommuner är mätta i årets rapport, 4 nya för i år. Sammantaget handlar det om drygt 950 detaljplaner. Spannet mellan kommunerna är stort. Vissa uppvisar dubbelt så lång ledtid än andra kommuner. En viktig slutsats är, enligt undersökningen, att det inte går att hitta något samband mellan kö-längd och antalet antagna planer.

Rapporten visar även att de faktiska ledtiderna är längre än statistiken antyder. Det tidiga skedet, från idé till planuppdrag, präglas av informella processer och stora skillnader mellan kommuner. Sju av tio kommuner har detaljplaner som väntar i kö på resurser.

– Det ser ut som att ledtiderna är kortare än de egentligen är. Långa planköer visar att översiktsplanens ambitioner inte matchas av bemanning och resurser. Det leder till ineffektivitet och bromsar samhällsutvecklingen, säger Martin Lindvall, samhällspolitisk chef på Fastighetsägarna.

Jag skulle uppskatta om det fanns en struktur och ett system där alla kommuner kan mata in sina värden och där det är lätt att göra analyser

En invändning skulle kunna vara att det faktiskt finns färdig planberedskap som kan användas. Men enligt rapporten är det ett stort gap mellan teori och praktik. Byggbarheten i flera kommuner är överskattad, när detaljplaner möter verklighet är många inte genomförbara.

Det är första gången Trollhättan mäts i Ledtidindex, och då kliver man in på förstaplaceringen i storleksklassen medelstora kommuner. Trollhättan lyckas även bli den totala indexvinnaren i hela mätningen oavsett storleksklass.

När det var dags för prisutdelning betonade Trollhättans planchef Josefin Kaldo att man där egentligen inte haft så stort fokus på att kapa tider. Hon betonade snarare vikten av att arbeta med kvalitet och utveckling. Läs mer i en längre intervju med Josefin Kaldo här.

Fakta Nationellt ledtidsindex Mätningen väger samman faktorer som ledtid, resurseffektivitet, servicegrad, produktionstakt och kommuntillväxt. Tyngdpunkten ligger på att mäta tiden i detaljplane- och bygglovsprocesser. Bakom rapporten står initiativet Bygg i Tid, Byggföretagen och Fastighetsägarna. Årets vinnare – små kommuner: Trosa Årets vinnare – medelstora kommuner Trollhättan Årets vinnare – stora kommuner Västerås Årets ledtidsförbättring – alla kategorier Östersund

Trots tre år av allt längre ledtider så ville Nancy Mattsson, ordförande för Bygg i Tid, lyfta fram hur mätningen trots allt visar goda exempel på effektivitet och ett förbättrat samarbete mellan stadsbyggandets aktörer.

– Jag tycker att det är tydligt att fler och fler trots allt fångat upp att ledtidsindex är ett effektivt verktyg för att komma till rätta med de bromsklossar som finns.

Men helst skulle hon slippa stå för mätande framöver.

– Jag skulle uppskatta om det fanns en struktur och ett system där alla kommuner kan mata in sina värden och där det är lätt att göra analyser. Nu kommer ju regeringen med ett nytt bra lagförslag om enklare byggregler. Då borde man se till att kunna följa upp resultatet om ett år eller två, sa Nancy Mattsson.

Rapporten visar ju att det trots allt går att bli bättre

Men om inte Boverket eller någon annan statlig myndighet får i uppdrag att ta över lovade hon att det nu frivilliga arbetet kommer fortsätta.

Johan Davidson, statssekreterare hos infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson, levererade dock inget löfte om ett statligt övertagande av Nationellt Ledtidsindex.

– Just den funderingen är ny för mig i dag. Men det är inget jag utesluter.

Men att det mäts lovprisade han.

– Detta är en mätning som tidigare inte funnits. Det är otroligt viktigt att det görs så att man kan jämföra. Rapporten visar ju att det trots allt går att bli bättre, sa Johan Davidson.