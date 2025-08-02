Regeringens val av ny generaldirektör för Lantmäteriet föll på Fredrik Holmberg. Närmast kommer han från rollen som överdirektör på Skatteverket och har innan dess haft samma position på Tullverket.

– Jag är glad att Fredrik Holmberg tackat ja till uppdraget som generaldirektör och chef för Lantmäteriet. Myndigheten har en central roll i samhällsbyggnadsprocessen. Med gedigen kunskap, gott ledarskap och lång chefserfarenhet inom statlig förvaltning är jag övertygad om att Fredrik Holmberg kommer kunna leda Lantmäteriets verksamhet framåt på bästa sätt, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Fredrik Holmberg tillträder sin tjänst i dag, den 15 augusti.