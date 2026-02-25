Efter ett pilotprojekt mellan 2022 och 2025, där fastighetsägare, kommun och näringslivet i Sollefteå samarbetade genom ett Business Improvement District (BID) projekt, har de lokala fastighetsägarna nu förlängt sitt engagemang och skrivit nya avtal med kommunen för perioden 2026–2028.

Projektet står i kontrast till det omdebatterade lagförslaget om obligatorisk platssamverkan, som innebär att fastighetsägare kan tvingas att bidra till kostnaderna för samverkan i vissa områden.

Christina Friberg, expert på stadsutveckling vid Fastighetsägarna MittNord och processledare för BID-projektet i Sollefteå, understryker vikten av just frivillig samverkan för projektets framgång. Att få samtliga lokala fastighetsägare att gå med i projektet var ingen större utmaning, detta på grund utav engagemang för platsen.

– Vår erfarenhet visar att frivilliga samarbeten, som det vi genomfört här, skapar ett starkare engagemang och långsiktiga resultat. Om fastighetsägare tvingas delta försvinner mycket av den motivationen och drivkraften som uppstår när man ser resultatet av sin egen investering, säger Friberg.

Det initiala pilotprojektet syftade till att skapa engagemang genom att testa sig fram i mindre skala, vilket bland annat har omfattat lekutrustning på Torgparken, belysning och konstverk i den så kallade Atti gränd samt etablering av Kulturstråket.

Lekutrustning och pergola i Torgparken är ett av initiativen som fått ta plats under pilotprojektet.

Nu, med tolv fastighetsägare på plats, har kommunen beslutat att avsätta ytterligare medel, som möjliggör för att fullfölja visionen med ytterligare förbättringar.

Christina Friberg påpekar att det varit avgörande att projektet har fått ta tid, vilket har gett samtliga aktörer inflytande i processen.

– Genom att arbeta långsiktigt och med bred förankring i både referensgrupper och bland fastighetsägare har projektet fått en genuin förankring, vilket har varit viktigt för framgången. Detta gäller inte minst för mindre orter som Sollefteå, där det är avgörande att samverka för att komma framåt, säger hon.

Kontentan är tydlig: tvingad samverkan hade inte gett samma resultat. Om fastighetsägarna tvingats in i samarbetet, menar hon att det hade varit svårt att uppnå samma engagemang och långsiktiga resultat.

– Det är viktigt att fastighetsägarna känner att de har en valmöjlighet och att deras investering verkligen gör skillnad, säger Christina Friberg.