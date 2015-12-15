Den totala omsättningen ökade med 3,7 procent jämfört med motsvarande kvartal 2024. Justerat för prisutvecklingen minskade dock volymen med 0,4 procent för kvartalet som helhet.

Ackumulerat för årets första halvår steg omsättningen med 4,5 procent, medan volymen ökade marginellt med 0,4 procent. Sett över en längre period är bilden fortsatt blandad.

Under den senaste 12-månadersperioden uppgår omsättningsökningen till 2,3 procent, men den prisjusterade volymutvecklingen visar en nedgång med 1,9 procent. Det tyder på att en större del av tillväxten fortsatt drivs av prisförändringar snarare än ökad efterfrågan.

– Det är glädjande att ROT-avdraget höjdes från 30 till 50 procent i maj – ett viktigt besked för både hushåll och bransch. Även om vi inte såg någon tydlig effekt i maj månads siffror, finns indikationer på att förändringen kan ha bidragit till en viss ökad aktivitet i juni. Läget har stabiliserats något, men återhämtningen är fortfarande skör och volymtillväxten har inte riktigt tagit fart. Vår förhoppning är att den stärkta ROT-nivån får ett tydligare genomslag under kommande kvartal och bidrar till att byggmaterialhandeln får en välkommen skjuts framåt, säger Monica Björk vd på Byggmaterialhandlarna.

I sin senaste prognos för helåret 2025 ser Prognoscentret förbättrade förutsättningar för byggmaterialhandeln. Detta tack vare en lägre styrränta, stigande reallöner och en mer expansiv finanspolitik.

Samtidigt råder fortsatt global osäkerhet, med ökande tullar och pågående geopolitiska konflikter som riskerar att dämpa sentimentet. Sedan den föregående prognosen har även bedömningen för nyproduktionen av bostäder och lokaler justerats ned.

Däremot pekar utvecklingen inom ROT-marknaden fortsatt uppåt, både vad gäller bostäder och lokaler. Sammantaget har detta lett till att prognosen för årets volymutveckling justerats ned från 6,0 till 4,0 procent, baserat på jämförbara enheter och uttryckt i fasta priser.