Idag den 26 februari 2026 publicerade regeringen ett uppdrag till Boverket, Lantmäteriet, länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Riksarkivet och Trafikverket för att säkerställa en obruten digital samhällsbyggnadsprocess under perioden 2026-2030.

Uppdraget innebär att dessa myndigheter ska fortsätta utveckla och implementera digitala lösningar för samhällsbyggnadsprocess och lämna förslag på nödvändiga författningar. Myndigheterna ska dessutom beakta konsekvenserna av dessa förändringar och samla in synpunkter från statliga myndigheter, Sveriges Kommuner och Regioner samt aktörer som är beroende av en effektiv samhällsbyggnadsprocess.

[ Annons ]

Lantmäteriet får ansvaret att samordna arbetet och ska senast den 29 april 2026 lämna en delredovisning till Regeringskansliet. Den ska innehålla förslag på hur medlen ska fördelas mellan myndigheterna samt förväntade resultat fram till 2030.

Vidare ska Lantmäteriet årligen rapportera om framsteg och slutredovisningen, som ska lämnas 2031, kommer att sammanställa de konkreta resultaten.

För att genomföra uppdraget avsätts 15 miljoner kronor under 2026, vilket ska redovisas under det statliga utgiftsområdet för samhällsplanering och byggande.