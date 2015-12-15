Häromdagen kom siffror från Svensk Mäklarstatistik om att priserna för bostadsrätter gått ner under juli. Nu visar även Länsförsäkringars Boprisbarometer för augusti månad att fler hushåll räknar med att bostadspriserna fortsatt kommer att minska på ett års sikt. Andelen svenskar som förväntar sig ett prislyft på bostadsmarknaden uppgår nu till 43 procent, en minskning från 46 procent jämfört med månaden innan. 6 procent förväntar sig att priserna ska backa på helårsbasis, vilket är en ökning med 2 enheter från förra månaden. 46 procent tror att bostadspriserna kommer att ligga stilla under samma period.

Mest pessimistiska är stockholmarna där Boprisbarometern sjönk med 11 enheter till 33 procent. I Sydsverige och Västsverige är det mer optimistiska tongångar – 44 procent tror på uppgångar.

– De dystrare utsikterna kan förklaras av det skakiga världsläget, med krig och handelspolitisk turbulens, som lägger en våt filt över hushållens flyttplaner. Hittills i år har bostadspriserna utvecklats svagt. Vi ser inget markant tapp men inte heller en stark prisuppgång på bostadsmarknaden i våra prognoser, som har reviderats ner. Bostadspriserna väntas öka under hösten men totalt ge en nolltillväxt under helåret 2025, säger Stefan Westerberg, Länsförsäkringars privatekonom.