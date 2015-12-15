Bostadsrättspriserna i Sverige sjönk 1,5 procent i juli. Störst prisminskning ses i Storstockholm som driver nedgången med en minskning på nästan 3 procent. Övriga redovisade områden uppvisar däremot överlag mindre prisökningar.

– Årstakterna för samtliga områden rör sig från oförändrade priser till som högst knappt 4 procent i Stormalmö, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

Villapriserna steg med 0,4 procent i hela landet i juli. I Storstockholm var priserna för villor i juli i princip oförändrade medan de sjönk med 0,5 procent i Storgöteborg.

Bostadspriserna visar en svagt negativ årstakt för hela riket, en minskning på 0,1 procent för bostadsrätter och 0,3 procent för villor.

Trots detta är aktiviteten fortsatt hög. Under de senaste tre månaderna har antalet sålda villor ökat med 6 procent jämfört med samma period förra året, medan försäljningen av bostadsrätter minskat marginellt med 1 procent.

Trögheten på bostadsrättsmarknaden under första delen av året har skapat inlåsningseffekter, och vi kan nu börja se hösten med en lite annan dynamik

Erik Wikander, vice vd Svensk Fastighetsförmedling, menar att den höga aktiviteten jämfört med tidigare år är en naturlig konsekvens av tidigare räntesänkningar och kommande förändring av amorteringskrav och bolånetak.

– Nu vågar fler göra slag i sak, säger han.

För andra månaden i rad görs det fler bostadsrättsaffärer i jämförelse med samma månader föregående år.

– Trögheten på bostadsrättsmarknaden under första delen av året har skapat inlåsningseffekter, och vi kan nu börja se hösten med en lite annan dynamik, säger Erik Wikander.

Erik Wikander menar att både bostadsrättspriserna och villapriserna sett över rullande 12 månader ligger ganska stilla, och även om de nu ligger lägre än toppnoteringarna under pandemiåren så ligger de fortsatt på en stabil och ganska hög nivå.

– Det borde vara en tydlig signal till alla som avvaktat med bostadsbyte under de senaste ganska turbulenta åren att det är bra förutsättningar att agera utifrån behov och förändrade livssituationer. Våra mäklare talar om ett ökat intresse från kunder under juli och en ökad försäljningsvolym och det är en god fingervisning om en ganska normal höst på bostadsmarknaden, säger han.