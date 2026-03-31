Mer än var tionde lokalhyresgäst, 12,5 procent, skulle inte välja sin nuvarande hyresvärd vid förändrade lokalbehov – en ökning från 11,9 procent året innan. Samtidigt uppger en majoritet, 57,8 procent, att kontakten och relationen med hyresvärden är den viktigaste faktorn vid beslut kopplade till förändrade lokalbehov.

Det framgår av en ny rapport från analysföretaget AktivBo.

– Det här understryker hur affärskritisk relationen till hyresgästerna är. Trots detta ligger många svenska fastighetsbolag fortfarande efter när det gäller att möta sina kunders behov. När hyresgästerna upplever närvaro, snabb återkoppling och en professionell dialog stärks deras lojalitet, även i en osäker marknadssituation, säger Martin Talme, affärschef på AktivBo.

Rapporten visar också ett tydligt samband mellan hur ofta hyresgäster har kontakt med sin hyresvärd och hur nöjda de är – tätare kontakt hänger ihop med högre nöjdhet. Samtidigt finns ett glapp mellan hyresgästernas förväntningar och verklighet. Nästan tre av tio (29,5 procent) vill ha kontakt minst en gång i månaden, medan 37,3 procent i praktiken uppger att de har kontakt mer sällan än en gång per halvår.

Enligt Martin Talme är detta ett tydligt tecken på att många fastighetsbolag inte lyckas möta hyresgästernas behov av löpande dialog.

– Närvaron i vardagen är avgörande. Det handlar inte bara om att lösa ärenden, utan om att skapa trygghet genom tydlighet, ansvar och uppföljning, att se hyresgästerna som viktiga kunder. Det är anmärkningsvärt att inte fler lokalbolag satsar på serviceupplevelsen på en konkurrensutsatt marknad. De bolag som arbetar strukturerat med kontinuerlig dialog stärker både serviceupplevelsen och framför allt sin affär över tid, säger han.