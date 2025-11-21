I Herrljunga, där Herrljunga Elektriska är leverantör, har priserna för fjärrvärme ökat med hela 33,6 procent det senaste året: det enligt den senaste kartläggningen från Nils Holgersson-gruppen som också visar en höjning i intilliggande Bollebygd på 10,2 procent (Solör Bioenergi).

I Sjuhärads centralort Borås oroa Magnus Kårestedt, vd Borås Energi och Miljö, för utvecklingen. Inte så mycket egentligen för prishöjningarna i sig.

– Det finns olika skäl till att man behöver höja priserna. Det beror exempelvis på om man är beroende av enbart skogsråvara, som stigit mycket i pris, eller om man som vi har en mix av det och avfallsförbränning.

Själva höjde Borås Energi och Miljö fjärrvärmepriset med 10 procent.

Det är snarare hur priset sätts på de andra orterna i Sjuhärad, ja i flera delar av landet, som nu fått honom att agera. Tillsammans med Sarah Norving, näringspolitiskt ansvarig Fastighetsägarna GFR, gör han nu ett utspel där man uppmanar fjärrvärmebolagen i Sverige och Sjuhärad som ännu inte anslutit sig till Prisdialogen att göra det.

– Både vi och kunderna gillar ju fjärrvärmen som uppvärmningsform. Men eftersom den finns på en marknad där den kortsiktigt inte går att byta ut så gäller det att hitta en prismekanism som skapar förtroende. Då menar vi att det är viktigt att ha en strukturerad process för att sätta priser så att energibolagets ställning inte missbrukas, säger Magnus Kårestedt.

Han menar att prisdialogen är ett strukturerat verktyg för prissättning som bygger på dialog mellan parterna.

– Det är viktigt att det finns en process där man inför kunderna redovisar resultat och balansräkningar och utifrån det förklarar varför det är som det är. Det skapar förtroende och långsiktighet.

Detta måste parterna själva kunna hantera.

Magnus Kårestedt menar att det som energileverantör är viktigt att första att fastighetsägare behöver en förutsägbarhet i prisutvecklingen. Han konstaterar att de hastiga höjningar som präglat delar av marknaden riskerar hela fjärrvärmebranschens förtroende,

– Det är en uppenbar risk om kunderna tycker att det är ohemult höga prishöjningar utan att man fått bakomliggande faktorer förklarade för sig.

Därför vill han alltså ha med branschkollegornas i Prisdialogen. Borås Energi och Miljö har varit medlemmar i många år och anser att kunddialogen bidrar till ökad transparens, förtroende och långsiktighet mellan energibolag och kunderna. Magnus Kårestedt menar att det också bidrar till högre kundnöjdhet och minskar risken för överraskande prisförändringar och ger kunderna möjlighet att planera investeringar och energieffektivisering i god tid.

Om den negativa förtroendetrenden sprider sig från lokalt till ett misstroende för hela fjärrvärmebranschen ser Magnus Kårestedt en risk att allt fler röster höjs för en statlig prisreglering.

– Detta måste parterna själva kunna hantera. En reglering vore olyckligt eftersom detta är en konkurrensutsatt marknad som inte mår bra av statlig reglering.