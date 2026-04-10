När stormen Dave drog in över Sverige under påskhelgen lämnade den, som så många andra stormar innan den, ett spår av skador efter sig. Främst var det västkusten som drabbades. Enbart försäkringsbolaget If tog emot över 500 skadeanmälningar via digitala kanaler de första dagarna, hos Trygg-Hansa handlade det om ytterligare cirka 300 ärenden.

Men vad gäller egentligen juridiskt när stormen slår till?

[ Annons ]

Fastighetstidningen frågar Amanda Lagerström, fastighetsjurist på Fastighetsägarna Syd.

Amanda Lagerström, fastighetsjurist på Fastighetsägarna Syd. Foto: Fastighetsägarna

Hon menar att grunden i fastighetsägarens ansvar är ganska enkel att formulera, men kräver löpande arbete. Fastigheten ska hållas i välvårdat skick och brister ska åtgärdas utan oskäligt dröjsmål. Det rättsliga ramverket utgår från plan- och bygglagens bestämmelser om i vilket skick fastigheter och byggnader ska hållas, med miljöbalkens regler löpande parallellt.

– Håller man fastigheten i ett välvårdat skick har man också de bästa förutsättningarna för att klara sig i händelse av storm, och för att vara täckt av försäkringen om något ändå skulle inträffa, säger Amanda Lagerström.

Men försäkringsvillkor varierar kraftigt mellan bolag och avtal. Hon råder därför fastighetsägare att noga gå igenom just sina egna villkor, inklusive eventuella särskilda villkor.

Om underhållet i ett konkret fall har varit tillräckligt är alltid en bedömningsfråga. Det avgörande är vad fastighetsägaren visste eller borde ha vetat om brister, och om åtgärder vidtogs i rimlig tid. Kan man inte visa att man gjort det som ankommer på en finns det en risk för ansvar, och ytterst är det domstol som avgör.

Dave var förutspådd av SMHI, vilket påverkar hur ansvaret bör bedömas. Vet fastighetsägaren att en storm är på gång ökar kraven på förberedelse.

– Det gäller allt från att se till att källarfönster är stängda och lösa föremål säkrade, till att informera hyresgäster om att ta in saker från balkongen, säger Amanda Lagerström.

Hyresgästerna bär visserligen ansvar för sin egen egendom, men aktiva tips kan förhindra skador i onödan. Ansvaret gäller dessutom inte bara byggnaden utan hela tomten, träd som riskerar att fällas av storm kan till exempel behöva åtgärdas i förväg.

Skadas tak eller fasad så allvarligt att en hyresgäst inte kan bo kvar ställer jordabalken inget krav på att fastighetsägaren erbjuder en evakueringslägenhet.

– Hyran kan dock sättas ned om det uppstår problem som påverkar nyttjandet. Om lägenheten inte längre går att använda som bostad kan det bli aktuellt att pröva vad som är skäligt. Stöd för evakuering kan också finnas i försäkringen, säger Amanda Lagerström.

När en skada väl har inträffat pekar Amanda Lagerström på vikten av att säkra bevisning och ta fram det underlag som visar att fastigheten har skötts på rätt sätt.

– Har man skriftliga rutiner på plats och kan visa att man gjort det man ska, är man i ett bättre läge. Inträffar en skada är det bra att plocka fram det underlaget direkt, säger hon.

En röd tråd i hennes resonemang är att det viktigaste arbetet sker långt innan stormen ens är ett hot.

– Av många olika anledningar är det viktigt att riskinventera sina fastigheter och byggnader och att jobba förebyggande, säger Amanda Lagerström, och hänvisar till det material om krishantering utifrån miljö- och klimatförändringar som finns på Fastighetsägarnas hemsida.