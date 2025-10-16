Från den 1 april 2026 måste fastighetsägare lägga på 25 procent moms på parkeringshyror. Något som Fastighetsägarnas skattejurist har kritiserat.

Irritation finns även hos fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar, som när denna nya praxis införs, dels får en ny administrativ börda men också tvingas plocka ut mer pengar från de egna hyresgästerna och medlemmar i föreningen.

Detta beslut har ju slagit ner lite som en bomb

– Detta beslut har ju slagit ner lite som en bomb för mig och vi i styrelsen har inte hunnit reflektera över konsekvenserna, säger Tomas Bäcklin som är ordförande i Brf Toppsockret i Farsta.

Föreningen har 139 p-platser där några hyrs ut till bolag och beläggs med moms, men det stora flertalet, cirka 100, är platser som medlemmarna får hyra för 300 kronor och de är i dag momsbefriade.

– Det blir visserligen inte en så stor höjning med moms på det, men i och med att vi ska göra stambyten och tvingas höja avgiften så läggs ju detta på som lök på laxen, och det känns ju inte så kul.

Tomas Bäcklin tycker att Skatteverkets beslut är märkligt och han menar att det öppnar dörren för att andra förmåner i en förening kan momsbeläggas.

– Kommer vi även att behöva lägga moms på bredbandet, eller blir det moms på bastubad när vi nu ska bygga en bastuanläggning i huset. Och ska Skatteverket ha synpunkter på om vi har marknadsmässiga priser. Det kan bli Pandoras ask av det.

Nu kan ni dra av moms om det görs investeringar i er parkering. Kan det vara en lättnad?

– Knappast, det är väl inte så ofta man behöver byta asfalt på vår parkering. Laddstoplar har vi redan satt upp. Man ska komma ihåg att vi betalar moms på alla tjänster vi köper in som inte dras av någonstans. Momsen på stambytet vi ska göra ligger på mellan 10–15 miljoner kronor, säger Tomas Bäcklin.

Det privata fastighetsbolaget Trianon i Malmö har 3 000 p-platser där några är momsbelagda eftersom de hyrs av parkeringsbolag. Men huvudparten är hyresgästernas platser och kostnaden per månad är mellan 500 och 1000 kronor.

– Vi kommer förstås göra som Skatteverket säger och lägga på moms vilket innebär att hyresgästerna får betala mellan 100 och 250 kronor mer i månaden, säger Olof Andersson, vd på Trianon.

Det är tråkigt att våra politiker och myndigheter konstant ändrar våra förutsättningar

Han tror inte att höjningen kommer att leda till att hushållen säger upp sina platser eftersom kostnaden för boendeparkering är högre.

– Men jag beklagar att politiken och myndigheter ytterligare beskattar hyresrätten som redan är den högst beskattade boendeformen, säger Olof Andersson.

Kan du tänka dig att överklaga beslutet av Skatteverket och driva det rättsligt?

– Jag, har annat att göra än att driva processer, men det är som sagt tråkigt att våra politiker och myndigheter konstant ändrar våra förutsättningar.