I Bostadsförmedlingens kundpanel bestående av bostadssökande är 57 procent av de svarande positiva till att flytta till en nyproducerad hyresrätt. Andelen positiva har minskat med 12 procent sedan 2021 och 18 procent sedan 2017.

Samtidigt har andelen som är negativa eller osäkra till att flytta till nyproducerade hyresrätter ökat. Enligt undersökningen har 11 procent blivit mer negativa under 2024 – 2025. De negativa utgör 18 procent av de svarande i den senaste panelen.

Den främsta anledningen till de negativa inställningarna är upplevt höga hyror, ett skäl som 89 procent av de svarande angav. En annan anledning, som 20 av de svarande angav, är att nyproducerade lägenheter upplevs vara för små.