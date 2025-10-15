Under 2024 fick 150 000 hushåll bostadsbidrag. Det är en minskning på 12 procent jämfört med 2023, och 30 procent färre jämfört med för fem år sedan. Av de som fick bostadsbidrag var 124 000 barnfamiljer och 25 900 ungdomshushåll.

Bland ungdomshushållen är minskningen som störst. På ett år har antalet ungdomshushåll som får bostadsbidrag minskat med 18 procent, på fem år har det minskat med 39 procent.

– Gränsen för vad man får tjäna för att få bostadsbidrag har länge legat still. Samtidigt har studiebidraget från CSN stigit med inflationen vilket leder till att allt färre unga kvalificerar sig för att få bostadsbidrag, säger Jenny Cederborg, verksamhetsområdeschef på Försäkringskassan.

Bland barnfamiljer minskade antalet hushåll med bostadsbidrag med 10 procent på ett år, och 28 procent under fem år.

Den största gruppen som tar emot bostadsbidrag är ensamstående kvinnor med barn. De står för 54 procent av alla hushåll som får bostadsbidrag. Totalt minskar statens kostnader för bostadsbidraget. Mellan år 2023 och år 2024 minskade utgifterna för bostadsbidraget med 6 procent. På fem år har statens utgifter minskat med 9 procent.