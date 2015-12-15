Under juli 2025 försattes totalt 513 aktiebolag i konkurs, en markant minskning från 691 samma månad förra året och 599 året innan dess. Antalet anställda som påverkades av konkurser halverades under juli månad

Henrik Jacobsson, vd på Creditsafe, menar att detta är en hoppfull signal om att läget försiktigt börjar ljusna, även om det tas i beaktande att juli normalt är en lugnare sommarmånad.

– Sett till hur hösten blir är för tidigt att säga, men vi har hela tiden pekat på att vändningen kommer under andra halvan av året. Och det här är precis den typen av större förändring som brukar inleda ett trendskifte. Vi hoppas att återhämtningen håller i sig – det skulle vara ett välbehövligt andrum för svenska företagare som kämpat länge, säger Henrik Jacobsson.

Det är ovanligt att alla branscher visar minskade konkurstal samtidigt. Det ger hopp om att trycket på näringslivet kan börja släppa

Samtliga branscher visar en nedgång i konkursstatistiken under juli månad. Fastighetsbranschen uppvisar en minskning på 31 procent och byggsektorn minskar med 20 procent. Byggbranschen dominerar dock listan över de största konkurserna i juli, sex av de tio största konkurserna tillhör byggentreprenörer.

Detaljhandeln visar en svagare nedgång i konkursstatistiken med en minskning på fyra procent.

– Det är ovanligt att alla branscher visar minskade konkurstal samtidigt. Det ger hopp om att trycket på näringslivet kan börja släppa. Även om vi vet att många bolag fortfarande kämpar, så är det ett styrkebesked att även branscher som fastighet nu vänder neråt, säger Henrik.

Endast två företag med över 100 miljoner i omsättning gick i konkurs i juli. Störst var entreprenadföretaget E Edvardsson Bygg AB i Göteborg med 162 miljoner i omsättning.

En minskning av antalet konkurser i byggbranschen syns även i de senaste siffrorna från Tillväxtanalys som visar att totalt 1 097 byggföretag gick i konkurs under första halvåret 2025. Det kan jämföras med 1 150 under motsvarande period 2024.

För att hålla upp den positiva trenden gällande konkurser vill Byggföretagen bland annat se en förlängning av det tillfälligt höjda rot-avdraget.

– Det gör skillnad för branschen, inte minst för våra små och medelstora företag, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd på Byggföretagen.