I dag den 1 oktober tar Emma Henriksson, hållbarhetschef på Skandia fastigheter, över ordförandeskapet i Fastighetsägarnas hållbarhetsråd.

– En ära! Hållbarhetsrådet har verkligen gjort stor nytta och som ett nätverk vinner vi väldigt mycket på att kunna jobba tillsammans i fastighetsbranschen, säger Emma Henriksson.

Men anses inte hållbarhet numera vara en parameter i konkurrensen om kunderna?

– Jo, så är det. Men dels är det alldeles för viktigt för att inte dela med sig av lärdomar. Dels är det så otroligt mycket som händer hela tiden att det är omöjligt att springa själv på alla bollar.

Du behöver inte dra hela listan. Men vad är på gång just nu?

– Exempelvis är det frågor kring cirkularitet, arbetslivskriminalitet och regelverk kring energi som hållbarhetsrådet kommer att fokusera på.

Att man skulle minska fokus på hållbarhet känner inte jag igen från vår bransch.

Du säger att det är mycket hela tiden. Men följer man nyhetsflödet mer allmänt framstår det kanske snarare som att hållbarheten satts på paus. Givetvis då att Sverige ser ut att missa både de nationella klimatmålen och EU:s klimatkrav till 2030 med bred marginal. Men också i ett mer globalt perspektiv där krig som kulturkrig överskuggar det mesta. Påverkar det ert arbete?

– Även om det inte drivs på av den svenska politiken så sker det fortfarande på EU nivå. Just nu är det ju exempelvis implementering av EPBD som vi kommer att behöva jobba med. Sen tar ju klimatförändringarna ingen paus. Det sker snabbare än vad vi har trott. Det innebär att det också blir dyrare om vi som land inte når klimatåtaganden. Och på liknande sätt blir det för företagen. I takt med att priserna på utsläppsrätter går uppåt kommer kostnaderna på konventionella byggmaterial att bli allt högre. Så frågan är rent affärskritisk. Att man skulle minska fokus på hållbarhet känner inte jag igen från vår bransch.

Är det någon fråga som är särskilt på tapeten just nu?

– Om jag ska välja en så är det återbruk. En nyckelfråga då materialanvändning står för den största delen av branschens klimatpåverkan. Det händer väldigt mycket på området och det dyker upp nya aktörer, men det är samtidigt väldigt komplext.

Varför komplext?

– Dels för att det är så stort behov av innovation och nya lösningar. Men då behövs det också helt nya affärsmodeller som inbegriper flera olika aktörer i värdekedjan. Vi gör mycket tester och hoppas att på det sättet bidra.

Finns det någon hållbarhetsbubblare att hålla koll på?

– Inte ett rent sakområde. Men om vi ska lyckas med den omställning som behövs är innovation och förändringsledning centralt. Vi behöver innovation för att lära oss nya saker och genomföra tester. När vi sen vill skala upp resultatet behövs förändringsledning för att bygga kompetens och implementera nya arbetssätt och lösningar i organisationen.

Vad har hållbarhetsområdet för pedagogiska utmaningar?

– Även om man pratat om det länge är det nu som många nått den punkt där det handlar om att integrera hållbarhet på riktigt. Att hållbarhet inte bara ska vara något som man gör om man har lite tid, eller av de som är engagerande. Då behöver hållbarhetsfrågorna konkretiseras och specificerat så att det blir tydligt för var och en vad det innebär i form av ansvar.