En mer välfungerande stadsdel och nöjdare hyresgäster. Det var målet när Ragn-Sells tillsammans med Corem och Atrium Ljungberg utvecklade en gemensam avfallshantering i Globen- och Slakthusområdet. En lösning som nu är öppen för fler aktörer.

I Globen- och Slakthusområdet finns butiker och restauranger som genererar stora mängder, och ofta skrymmande, avfall. I det nya samarbetet finns nu ett eldrivet minifordon som transporterar avfallet från verksamheterna till en centraliserad plats, där det kan sorteras i större grad än tidigare. Som en bonus kan antalet tunga transporter minskas i området.

[ Annons ]

Daniel Söderhäll, KAM-chef på Ragn-Sells, har tidigare jobbat med konceptet City Services och tar med sig erfarenheten att tjänster måste specialutformas för att passa olika behov och platser på bästa sätt.

– City Services har funnits i många år och har utvecklats till att innefatta andra typer av avfallshanteringstjänster. Just tjänsten för Globen och- Slakthusområdet skapades redan 2022 på initiativ av en grupp fastighetsägare och när det nu är i gång har vi sett fina resultat, säger Daniel Söderhäll.

I denna lösning vägs hyresgästernas avfall in och sorteras. Personalen loggar in och anger var avfallet hämtats och vilken typ av material det är. Allt registreras i en kundportal där data blir tillgängligt för uppföljning.

[ Annons ]

Både Exploateringskontoret och mark- och fastighetsägare har varit engagerade i utvecklingen.

– När flera fastighetsägare går samman och hittar gemensamma lösningar, som här i Slakthusområdet, skapar vi bättre förutsättningar för både hållbarhet och trivsel. Samarbetet med Corem och Ragn-Sells visar hur smart logistik kan bidra till en mer välfungerande stadsdel, säger Åke Reichard, Atrium Ljungbergs fastighetschef i Slakthusområdet.